Тюменцы переживают за женщину, которая упала навзничь посреди города

Чтобы определить, есть ли подозрения на инсульт, нужно провести тест «лицо-рука-речь». Для этого пострадавшего нужно попросить улыбнуться для выявления асимметрии, вытянуть перед собой две выпрямленные руки для проверки двигательной функции, попросить назвать свои имя, фамилию, отчество, адрес или время года для выявления нарушений речи.