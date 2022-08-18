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Тюменцы переживают за женщину, которая упала навзничь посреди города

18 августа 10:04
Фото: 1Mi
Сегодня около ДК «Строитель» жители Тюмени заметили женщину, которой стало плохо. Очевидцы подозревали, что у горожанки мог случиться инсульт, и вызвали скорую. Но через несколько минут тюменке стало лучше, и она смогла встать.
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Тюмень

Очевидец написал в социальных сетях, что около ДК «Строитель» женщина на вид 40-45 лет шла, а потом упала ничком, ударилась головой об плитку.

«У неё пошла кровь из носа, начались конвульсии. Кто-то из людей сказал, что, вероятно, у неё инсульт. Позвонили в 112 и вызвали скорую помощь. Интересно, все ли в порядке с этой женщиной»,пишет житель Тюмени в местном паблике.

Также очевидец утверждал, что машина скорой приехала очень быстро и отвезла женщину в больницу. Однако в департаменте здравоохранения Тюменской области эту информацию не подтвердили.

«Вызов поступил 18 августа в 12:14. В 12:21 очевидец перезвонил и отменил вызов медиков: пациент покинул место вызова»,пояснили изданию в ведомстве.

Кроме того, в департаменте напомнили о симптомах инсульта и способах его выявления. Наиболее часто у пациента появляются нарушения двигательной и чувствительной функциях организма. Лицо человека выглядит асимметричным, нарушаются движения руки или ноги. Заболевший не может внятно разговаривать, появляется резкая головная боль, тошнота.

Чтобы определить, есть ли подозрения на инсульт, нужно провести тест «лицо-рука-речь». Для этого пострадавшего нужно попросить улыбнуться для выявления асимметрии, вытянуть перед собой две выпрямленные руки для проверки двигательной функции, попросить назвать свои имя, фамилию, отчество, адрес или время года для выявления нарушений речи.

Если симптомы подтвердились, то необходимо срочно вызвать скорую помощь и сообщить диспетчеру, что у человека есть признаки инсульта.

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