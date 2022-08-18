Тюменка обвинила врачей ОКБ № 1 в халатности. Депздрав начал проверку

Напомним, с жалобой на халатное отношение врача ОКБ № 1 в депздрав обратились родственники женщины, которой отказали в проведении МРТ и отправили из медицинского заведения домой в неудовлетворительном состоянии.
Позже, в платной клинике, выяснилось, что тюменка перенесла инсульт. Также медики обнаружили у нее ишемическую болезнь сердца и экстренно госпитализировали. В настоящее время горожанка находится в реанимации.
В отношении врача-невролога, на прием к которому в ОКБ № 1 попала пострадавшая, проводится расследование.