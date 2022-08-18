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Тюменка обвинила врачей ОКБ № 1 в халатности. Депздрав начал проверку

18 августа 11:28
Фото: 1Mi
Тюменский департамент здравоохранения начал расследование инцидента, произошедшего 7 августа в Областной клинической больнице № 1. В ведомстве «Нашему Городу» рассказали, что в медицинском учреждении проводится внеплановая документарная.

Напомним, с жалобой на халатное отношение врача ОКБ № 1 в депздрав обратились родственники женщины, которой отказали в проведении МРТ и отправили из медицинского заведения домой в неудовлетворительном состоянии.

Позже, в платной клинике, выяснилось, что тюменка перенесла инсульт. Также медики обнаружили у нее ишемическую болезнь сердца и экстренно госпитализировали. В настоящее время горожанка находится в реанимации.

В отношении врача-невролога, на прием к которому в ОКБ № 1 попала пострадавшая, проводится расследование.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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