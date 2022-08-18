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«The Doors»: всероссийская премьера легендарного байопика Оливера Стоуна

18 августа 11:14
Фото: «Синема Парк»
«The Doors»: всероссийская премьера легендарного байопика Оливера Стоуна впервые на большом экране в отреставрированной 4K версии + видеолекция от критика Юрия Сапрыкина.

23 августа «Синема Парк» ТРЦ «Гудвин» приглашает на всероссийскую премьеру культового фильма Оливера Стоуна об американском музыканте и поэте Джиме Моррисоне, его легендарной группе The Doors и психоделических шестидесятых. История секс-символа и бунтаря, перевернувшего представление о рок-н-ролле и ставшего иконой целого поколения. Фильм основан на реальных событиях. Перед началом премьерного показа — видеолекция от критика Юрия Сапрыкина («Афиша»).

Впервые на большом экране в российских кинотеатрах культовый байопик о Джиме Моррисоне и легендарной группе The Doors. Эта финальная отреставрированная версия была представлена на Каннском кинофестивале (Cannes Classic) в 2019 году. Психоделический музыкальный портрет Джима Моррисона, «Короля ящериц», искусно написанный Оливером Стоуном с помощью 25 песен The Doors, прошел первую 4K-реставрацию с использованием технологии Dolby Atmos. Обновленная версия фильма позволит зрителям полностью окунуться в неистовую энергию шестидесятых годов и миф о человеке, чья музыка определила ту эпоху.

«Новая полностью отреставрированная 4K-версия The Doors с использованием технологии Dolby Atmos дает зрителю возможность насладиться большей четкостью и глубиной изображения и звука. Во время многочисленных концертных сцен звук заполняет все пространство зала — над аудиторией, позади нее и во всех промежуточных точках. Я хотел, чтобы во время просмотра этого фильма эффект присутствия был такой же сильный, как на концертах The Doors в шестидесятых. Кроме того, я вырезал трехминутную сцену, которая, по моему мнению, была лишней, и это позволило сделать концовку более мощной»,сказал Оливер Стоун.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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