«The Doors»: всероссийская премьера легендарного байопика Оливера Стоуна

«Новая полностью отреставрированная 4K-версия The Doors с использованием технологии Dolby Atmos дает зрителю возможность насладиться большей четкостью и глубиной изображения и звука. Во время многочисленных концертных сцен звук заполняет все пространство зала — над аудиторией, позади нее и во всех промежуточных точках. Я хотел, чтобы во время просмотра этого фильма эффект присутствия был такой же сильный, как на концертах The Doors в шестидесятых. Кроме того, я вырезал трехминутную сцену, которая, по моему мнению, была лишней, и это позволило сделать концовку более мощной»,сказал Оливер Стоун.