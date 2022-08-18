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Старшеклассники Тюменской области подготовятся у ОГЭ и ЕГЭ на курсах «Код будущего»

18 августа 12:11
Фото: pexels.com
Тюменские старшеклассники приглашаются к участию в проекте «Код будущего». Курсы помогут ребятам прокачать навыки программирования и подготовиться к ЕГЭ, ОГЭ, олимпиадам и хакатонам, отметили в департаменте информатизации Тюменской области.

Минцифры России реализует проект «Код будущего» по дополнительному обучению современным языкам программирования школьников 8-11 классов. В 2022 году планируется обучить не менее 100 тысяч школьников с 8 по 11 класс на бесплатных курсах проекта. Программа длится два года, состоит из 4-х модулей по 36 академических часов, а обучение проходит в онлайн и офлайн формате.

Набор будет возможен через ЕПГУ, а обучение стартует в сентябре–октябре 2022 года. Оператор проекта «Код будущего» — автономная некоммерческая организация «Университет Национальной технологической инициативы 2035».

Напомним, что в Тюменской области на базе Центра робототехники и АСУ школьники с 5 по 11 класс обучаются программированию, робототехнике, учатся создавать компьютерные игры и приложения, а также работать с нейросетями. Всего за год по программам дополнительного ИТ-образования ЦРиАСУ выпускается порядка 1500 человек более чем из 60 классов. Запись на новый учебный год откроется в конце августа. За новостями можно следить в официальной группе.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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