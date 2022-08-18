Старшеклассники Тюменской области подготовятся у ОГЭ и ЕГЭ на курсах «Код будущего»

Напомним, что в Тюменской области на базе Центра робототехники и АСУ школьники с 5 по 11 класс обучаются программированию, робототехнике, учатся создавать компьютерные игры и приложения, а также работать с нейросетями. Всего за год по программам дополнительного ИТ-образования ЦРиАСУ выпускается порядка 1500 человек более чем из 60 классов. Запись на новый учебный год откроется в конце августа. За новостями можно следить в официальной группе.