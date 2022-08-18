Сбер рассказал, на что тюменцы чаще всего тратят деньги с кредитных СберКарт

«Есть пользователи, которые предпочитают снимать с кредитных карт наличные деньги в банкоматах. Для таких клиентов банк запустил специальную акцию, позволяющую это делать без комиссии. Условия распространяются на клиентов, которые подали заявку для оформления кредитной СберКарты до 30 сентября. С даты подписания договора и следующие 29 дней комиссия за снятие наличных в любых банкоматах​ и кассах банка будет равна нулю»,сказал Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.