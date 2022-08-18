Самый холодный день ожидает жителей Тюмени в четверг

Температура воздуха днём составит + 15 градусов, скорость ветра составит 2-3 метра в секунду. Влажность воздуха около 70%. Атмосферное давление немного выше нормы. Осадков не ожидается.
Пасмурная погода ожидается в пятницу, воздух в городе прогреется до + 17 градусов. Скорость северного ветра снизится до 1-3 метров в секунду. Ближе к вечеру облаков в городе станет меньше, влажность около 70%.
В субботу в областной столице потеплеет ещё больше. Максимальная температура воздуха повысится до + 22 градусов. Малооблачная погода ожидается прижжет в Тюмени к 14:00, скорость ветра 3-6 метров в секунду.
К концу недели будет солнечно, но северный ветер не позволит вернуться летней жаре.