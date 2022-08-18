«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией крупнейший племенной репродуктор индейки

Специалисты выдали предприятию 1,4 МВт мощности и обеспечили электроэнергией первую очередь проекта — 4 площадки сельхозкомплекса. Для этого было построено четыре линии электропередачи общей протяженностью более 3 км и установлено 4 реклоузера с функцией интеллектуального учета электроэнергии. На эти цели было направлено более 14 млн рублей.