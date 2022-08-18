«Россети Тюмень» обеспечили электроэнергией крупнейший племенной репродуктор индейки

Специалисты выдали предприятию 1,4 МВт мощности и обеспечили электроэнергией первую очередь проекта — 4 площадки сельхозкомплекса. Для этого было построено четыре линии электропередачи общей протяженностью более 3 км и установлено 4 реклоузера с функцией интеллектуального учета электроэнергии. На эти цели было направлено более 14 млн рублей.
Запуск проекта и завершение присоединения остальных площадок репродуктора запланированы на 2023 год. Суммарная максимальная мощность объекта составит более 3,7 МВт.
Технологическое присоединение к электрическим сетям — один из основных видов работы «Россети Тюмень». Энергокомпания регулярно подключает новые социально значимые и инфраструктурные объекты, содействуя улучшению качества жизни населения и развитию промышленности Тюменской области. Электроснабжение сельхозпредприятия позволит обеспечить своевременную реализацию крупного инвестиционного проекта стоимостью более 5 млрд рублей, в рамках которого появится порядка 200 новых рабочих мест.