Правительство Рязанской области с Рослесхозом и МЧС борются с лесными пожарами

В рамках координационного совещания с представителями учреждений и ведомств министр поручил обеспечить эффективное использование сил и средств группировки РСЧС, при необходимости вовремя ее наращивать, а также активно привлекать добровольную пожарную охрану. Об этом пишет ryazpressa.ru.
Кроме того, министр дал распоряжение главам регионов Центрального и Приволжского федеральных округов обеспечить выполнение работ по обновлению и увеличению противопожарных минерализованных полос вокруг населенных пунктов с учетом складывающейся пожарной обстановки.
В том числе Александр Куренков указал на запрет проводить огневые работы на землях сельхозназначения и возле населенных пунктов с целью недопущения перехода огня на территории лесного фонда.
Также министр дал ряд распоряжений об усилении контроля за исполнением мероприятий по противопожарному обустройству лесов арендаторами лесных участков, а также о введении запрета на посещение лесов до улучшения ситуации.
Как заявил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, для тушения пожаров в Рязанской области уже направлены 850 человек, а также привлечены силы авиации.
«Глава Рязанской области находится на постоянной связи с нами. Все местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Дополнительные силы и средства Рослесхоза, МЧС, межрегиональная группировка уже стягиваются в область. Любые оценочные комментарии преждевременны», — проинформировал глава Минприроды.
По информации ведомства, к тушению пожара привлечено 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России. До этого по указанию главы МЧС в регион были направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76. В настоящий момент в области действуют четыре очага возгорания в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.