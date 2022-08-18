Правительство Рязанской области с Рослесхозом и МЧС борются с лесными пожарами

По информации ведомства, к тушению пожара привлечено 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России. До этого по указанию главы МЧС в регион были направлены самолет-амфибия Бе-200ЧС, вертолеты Ми-26 и Ми-8 МЧС России, а также два самолета Ил-76. В настоящий момент в области действуют четыре очага возгорания в Спасском, Рязанском и Рыбновском районах.