Подросток Антон Дементьев из Тюмени успешно осваивает танцы на инвалидном кресле

… Это интервью - словно возвращение на старинный чердак в октябрьский полдень. Там, за пределами дома, всё замерло в предчувствии холодов, а здесь всегда есть место дрожанию горячего пламени в печи. Ветер качает на руках эту ветхую постройку и ты остаешься наедине с предметами, фотографиями и дневниками... и у тебя есть возможность неторопливо находить всему место и без суеты задавать вопросы и получать ответы...