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Почти половина россиян собирается продолжать работать на пенсии

18 августа 15:43
Фото: 1Mi
Почти половина граждан РФ собирается продолжать работать на пенсии, об этом сообщают «Новые Известия» со ссылкой на ВЦИОМ. Люди хотят избежать нищеты в условиях постоянно меняющейся пенсионной системы.

Накопительная система ПФР не получила масштабного распространения.

Стоит отметить, что в 2009 году только 27% респондентов сообщали, что намерены работать по достижению пенсионного возраста. В настоящий момент только 11% россиян рассчитывают на сбережения и дополнительную пенсию. Около 14% делают ставку на своих детей. Каждый пятый собирается сдавать квартиру в аренду.

Около 28% собираются копить деньги на пенсию. Они готовятся сами себя обеспечивать в старости.

«Государству и любым его инициативам доверять нельзя ни в коем случае; - Есть ещё один способ выжить - вовремя умереть; - Непонятно, откуда они эти-то 11% взяли. 1.1% было бы верней; - А если из 11% исключить силовиков, судейских и других бюджетников с хорошей пенсией, то останется совсем немного»комментируют результаты опросов пользователи соцсетей.

Стоит отметить, что многие граждане России опасаются того, что им начислят крайне низкие пенсионные выплаты. Пособия по старости выплачивают в нашей стране лицам, достигающим определенного возраста, однако, только при соблюдении ряда условий.

Для пенсии нужен трудовой стаж и коэффициент, непосредственно влияющими на величину пенсии.

По словам доцента базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмилы Ивановой-Швец, у россиян с недостающим стажем есть возможность его «докупить». Эксперт напомнила соотечественникам о том, что до 2024 года в России продолжается действие переходного периода. Для каждого года выхода граждан на заслуженный отдых установили «свой» необходимый трудовой стаж и «свое» количество баллов.

В 2022 году трудового стажа должно быть не менее 13 лет, а пенсионных коэффициентов – 23,4, уточнила доцент. С 2024 года условия меняются: стаж – не менее 15 лет, баллов – 30.

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, каким категориям пенсионеров положена 25-процентная надбавка к пенсии. По словам специалиста, такая надбавка положена гражданам, которые проработали в сельском хозяйстве около 30 лет, занимаясь определенными профессиями. В этот перечень входит более 500 позиций в разных сферах АПК. Иванова-Швец отметила, что ранее надбавку в 25% могли получить только граждане, которые и после выхода на пенсию продолжали работать в сельской местности. Теперь же это не обязательно.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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