Почти половина россиян собирается продолжать работать на пенсии

Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, каким категориям пенсионеров положена 25-процентная надбавка к пенсии. По словам специалиста, такая надбавка положена гражданам, которые проработали в сельском хозяйстве около 30 лет, занимаясь определенными профессиями. В этот перечень входит более 500 позиций в разных сферах АПК. Иванова-Швец отметила, что ранее надбавку в 25% могли получить только граждане, которые и после выхода на пенсию продолжали работать в сельской местности. Теперь же это не обязательно.