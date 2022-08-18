Почти половина россиян собирается продолжать работать на пенсии

Накопительная система ПФР не получила масштабного распространения.
Стоит отметить, что в 2009 году только 27% респондентов сообщали, что намерены работать по достижению пенсионного возраста. В настоящий момент только 11% россиян рассчитывают на сбережения и дополнительную пенсию. Около 14% делают ставку на своих детей. Каждый пятый собирается сдавать квартиру в аренду.
Около 28% собираются копить деньги на пенсию. Они готовятся сами себя обеспечивать в старости.
«Государству и любым его инициативам доверять нельзя ни в коем случае; - Есть ещё один способ выжить - вовремя умереть; - Непонятно, откуда они эти-то 11% взяли. 1.1% было бы верней; - А если из 11% исключить силовиков, судейских и других бюджетников с хорошей пенсией, то останется совсем немного»комментируют результаты опросов пользователи соцсетей.
Стоит отметить, что многие граждане России опасаются того, что им начислят крайне низкие пенсионные выплаты. Пособия по старости выплачивают в нашей стране лицам, достигающим определенного возраста, однако, только при соблюдении ряда условий.
Для пенсии нужен трудовой стаж и коэффициент, непосредственно влияющими на величину пенсии.
По словам доцента базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» Людмилы Ивановой-Швец, у россиян с недостающим стажем есть возможность его «докупить». Эксперт напомнила соотечественникам о том, что до 2024 года в России продолжается действие переходного периода. Для каждого года выхода граждан на заслуженный отдых установили «свой» необходимый трудовой стаж и «свое» количество баллов.
В 2022 году трудового стажа должно быть не менее 13 лет, а пенсионных коэффициентов – 23,4, уточнила доцент. С 2024 года условия меняются: стаж – не менее 15 лет, баллов – 30.
Доцент базовой кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец рассказала, каким категориям пенсионеров положена 25-процентная надбавка к пенсии. По словам специалиста, такая надбавка положена гражданам, которые проработали в сельском хозяйстве около 30 лет, занимаясь определенными профессиями. В этот перечень входит более 500 позиций в разных сферах АПК. Иванова-Швец отметила, что ранее надбавку в 25% могли получить только граждане, которые и после выхода на пенсию продолжали работать в сельской местности. Теперь же это не обязательно.