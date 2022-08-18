По Тюмени разъезжают сотни водителей, которых лишили прав

В городской ГИБДД «Нашему городу» сообщили, что в этом году более 15% тюменских водителей не сдают права после лишения.
За 8 месяцев 2022 года 267 водителей не сдали права после лишения. За весь 2021 года таковых было 165, а за 2020 — 364.
Вероятно, что на удачу. Ведь пока водителя не остановят сотрудники ГИБДД, никто не имеет права прийти к нему домой и насильно отобрать водительское удостоверение.
Все, что происходит после того, как гражданину выносится решение о лишении прав — он получает письмо из ГИБДД с просьбой принести права в отделение или же отправить их почтой.
В городской ГИБДД напоминают, что права любого водителя может принести не только их обладатель, но и любой его знакомый.
Но водитель, не желая пересаживаться на общественный транспорт, продолжает разъезжать по улицам без водительского удостоверения.
Стоит отметить, что чаще всего прав лишают за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП и крупные долги по штрафам. Также прав можно лишится за смертельное ДТП, но в этом случае, человека лишат и свободы, а потому ездить по дорогам он уж точно не сможет.
А вот злостные нарушители ПДД, пьяницы и люди без совести продолжают ездить по улицам. А потому представляют двойную угрозу для всех остальных участников дорожного движения.
«У человека появляется стойкое убеждение в том, что его уже никто не сможет наказать. Его же лишили прав, но вот он, здесь — за рулем. А потому страхи перед другими нарушениями совсем отпадают. Это можно сравнить с синдромом Бога. В таком состоянии человек на дороге не подвластен никакому контролю и особо опасен»,рассказывает психолог Татьяна Крестьянникова.
Причем некоторые из класса таких нарушителей могут оказаться за рулем общественного транспорта.
Так, летом 2021-го года водителя маршрутки остановили сотрудники ГИБДД, всех из салона выгнали, а у водителя изъяли права. Как оказалось, он уже несколько месяцев возил пассажиров, будучи лишенным права управления транспортом. В организации, на которую он работал, об этом не знали.
«Знаете, есть стадии принятия неизбежного? Так вот первая из них — отрицание. Когда тебя лишают прав, ты не готов просто взять, сдать их и оставить свою машину. Если у тебя в семье нет другого водителя, то ты будешь продолжать ездить втихаря. Но, скажу честно, рано или поздно тебя поймают и тогда придется поплатиться за свою хитрость»,рассказывает мужчина, пожелавший остаться анонимным, который после лишения прав еще пять месяцев ездил по городу.
Этого мужчину, как и других водителей-диссидентов, все равно настигнет какая-нибудь проверка от ГИБДД, после которой придется отказаться не только от прав, но и от свободы.
Еженедельно сотрудники ГИБДД проводят сплошные проверки, также рядовые патрули 24/7 находятся на различных точках города, регулярно меняя свои локации.
А потому вероятность наткнуться на инспектора, который уличит вас в нарушении, весьма высока.
К тому же в отделения ГИБДД каждый месяц направляют списки водителей, которые не соизволили добровольно сдать права. Их заносят в черный список нарушителей и с этого момента они находятся под пристальным вниманием городских камер и инспекторов.
«Неправильным будет полагать, что пока водитель не сдал права, он не считается лишенным. Да, срок лишения отсчитывается с момента сдачи прав. Но, если этого не происходит, то водителя включают в особый список нарушителей. И если попадется инспекторам, то он, мало того, что будет лишен прав на более длительный срок, но ему могут грозить и другие санкции: от штрафа в дестки тысяч рублей до ареста на 15 суток или лишения свободы на два года»,говорит заместитель начальника Госавтоинспекции города Тюмени Александр Таратута.
Причем в этом случае, инспектор имеет право сиюминутно забрать права. Если водитель будет протестовать, то сотрудник ГИБДД вправе вызвать полицию.
Также отметим, что каждый инспектор обязан проверять все водительские права по базе, которая сразу же выдает нарушителя с потрохами.