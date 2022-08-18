По Тюмени разъезжают сотни водителей, которых лишили прав

«Неправильным будет полагать, что пока водитель не сдал права, он не считается лишенным. Да, срок лишения отсчитывается с момента сдачи прав. Но, если этого не происходит, то водителя включают в особый список нарушителей. И если попадется инспекторам, то он, мало того, что будет лишен прав на более длительный срок, но ему могут грозить и другие санкции: от штрафа в дестки тысяч рублей до ареста на 15 суток или лишения свободы на два года»,говорит заместитель начальника Госавтоинспекции города Тюмени Александр Таратута.