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Обновленный Starbucks в Тюмени пока открывать не планируют

18 августа 07:09
Фото: starbucks.com
Обновленный Starbucks в Тюмени в ближайшее время не откроется. Кофейня, расположенная в ТРЦ «Кристалл», на данный момент остается закрытой. В администрации торгово-развлекательного центра «Нашему Городу» рассказали, что информации о возобновлении работы заведения после ребрендинга пока нет.

Вторая кофейня американской сети Starbucks, работавшая ранее в ТЦ «Галерея Вояж», и вовсе съехала из торгового центра. В ближайшее время на месте, где располагалось заведение, откроется магазин женской одежды.

Накануне стало известно о том, что сегодня в Москве состоится открытие первой кофейни Starbucks после ребрендинга. Теперь заведение будет называться Stars Coffee.

Напомним, в марте этого компания Starbucks заявила о временной приостановке деятельности на территории России. В конце мая появилась официальная информация о том, что предприятие приняло решение покинуть российский рынок. В конце июля стало известно о том, что активы Starbucks выкупили певец Тимур Юнусов (Тимати) и бизнесмен Антон Пинский. Сообщалось, что в перспективе в российских городах после ребрендинга откроют около 90 кофеен.

В Тюмени открытие первой кофейни Starbucks состоялось в октябре 2014 году в ТЦ «Галерея Вояж». Спустя два месяца вторая точка была открыта в ТРЦ «Кристалл».

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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