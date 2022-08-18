Обновленный Starbucks в Тюмени пока открывать не планируют

Напомним, в марте этого компания Starbucks заявила о временной приостановке деятельности на территории России. В конце мая появилась официальная информация о том, что предприятие приняло решение покинуть российский рынок. В конце июля стало известно о том, что активы Starbucks выкупили певец Тимур Юнусов (Тимати) и бизнесмен Антон Пинский. Сообщалось, что в перспективе в российских городах после ребрендинга откроют около 90 кофеен.