Ночью под Тобольском увидели северное сияние

«В час ночи появились первые сообщения о сиянии. Схватил фотоаппарат и помчался в деревню. По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, невероятное зрелище. Снимаю такое в Тобольске второй раз. Первый раз получилось случайно, а в этот раз ловил момент», рассказал «Нашему Городу» Олег Панченко.