Ночью под Тобольском увидели северное сияние

«В час ночи появились первые сообщения о сиянии. Схватил фотоаппарат и помчался в деревню. По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, невероятное зрелище. Снимаю такое в Тобольске второй раз. Первый раз получилось случайно, а в этот раз ловил момент», рассказал «Нашему Городу» Олег Панченко.
По словам Олега Панченко, фотографией он увлекается уже много лет, но активно — с 2019 года. В основном фотографирует природу и город. В числе редких природных явлений, которые удалось запечатлеть тоболяку — плотные и густые сентябрьские туманы, шкваловый ворот перед грозой, эффектные вспышки молний.