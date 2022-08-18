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Ночью под Тобольском увидели северное сияние

18 августа 08:03
Фото: Олег Панченко
Жители Тобольска сегодня ночью наблюдали редкое для тюменского региона явление — северное сияние. Причиной возникновения сияния стала мощная вспышка на Солнце 16 августа, которая завершилась геомагнитной бурей спустя двое суток. Местному фотографу Олегу Панченко удалось запечатлеть невероятные кадры на фотопленку.

«В час ночи появились первые сообщения о сиянии. Схватил фотоаппарат и помчался в деревню. По дороге в Абалак не удержался и остановился поснимать, всполохи сияния были отчетливо видны, невероятное зрелище. Снимаю такое в Тобольске второй раз. Первый раз получилось случайно, а в этот раз ловил момент», рассказал «Нашему Городу» Олег Панченко.

По словам Олега Панченко, фотографией он увлекается уже много лет, но активно — с 2019 года. В основном фотографирует природу и город. В числе редких природных явлений, которые удалось запечатлеть тоболяку — плотные и густые сентябрьские туманы, шкваловый ворот перед грозой, эффектные вспышки молний.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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