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На трассе Тюмень – Омск из-за жесткой аварии пострадали два человека

18 августа 14:09
Фото: ГИБДД
На трассе Тюмень – Омск 18 августа произошло ДТП, пострадали два человека, сообщает ОГИБДД МО МВД России «Омутинский». В 12:10 на 169 км дороги столкнулись Chevrolet Niva и Toyota Estima.

Пострадал водитель Toyota и пассажир Chevrolet. Сотрудники ГИБДД сообщают, что Niva разворачивалась на трассе, в этот момент в машину въехала Toyota. Ущерб от аварии значительный, автомобили получили серьёзные повреждения передней части кузова. У пострадавших зафиксировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы.

Ранее «Наш город сообщал, что сегодня утром на трассе Тюмень-Омск задержали 41-летнего водителя Lexus. Инспекторы заметили признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти проверку, его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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