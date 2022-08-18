На трассе Тюмень – Омск из-за жесткой аварии пострадали два человека

Пострадал водитель Toyota и пассажир Chevrolet. Сотрудники ГИБДД сообщают, что Niva разворачивалась на трассе, в этот момент в машину въехала Toyota. Ущерб от аварии значительный, автомобили получили серьёзные повреждения передней части кузова. У пострадавших зафиксировано сотрясение мозга и многочисленные ушибы.
Ранее «Наш город сообщал, что сегодня утром на трассе Тюмень-Омск задержали 41-летнего водителя Lexus. Инспекторы заметили признаки наркотического опьянения. Водитель отказался пройти проверку, его автомобиль эвакуировали на штрафстоянку.