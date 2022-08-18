Как тюменцам экологично содержать питомцев?

Согласно данным исследования международной компании Mars Petcare, опубликованного в прошлом году, более 70 миллионов россиян имеют домашних питомцев. Опрос проводился в третий раз и показал, что за прошедшие три года численность кошек в стране выросла на 25%, составив более 40 миллионов особей. Собак стало больше на 21% — их насчитывается порядка 23 миллионов.
Большинство респондентов призналось, что считают своих четвероногих друзей полноценными членами семьи. Это неудивительно. Ведь наряду со своими хозяевами они нуждаются во вкусной и полезной пище, регулярных гигиенических процедурах и развлечениях. И по причине всего вышеперечисленного наравне с людьми производят отходы.
Мы подготовили несколько полезных советов, помогающих владельцам животных минимизировать мусорный след. В качестве экспертов выступили сотрудники регионального оператора по обращению с ТКО — специалисты ООО «ТЭО».
Самый простой способ уменьшить количество отходов при покупке корма — приобретать еду в максимально больших объемах или на развес в свою тару. Если корм поставляется в упаковке из комбинированного пластика, то вероятнее всего, пакет не будет подлежать последующей переработке. Как правило, бренды, позиционирующие себя как экологичные, прописывают такую информация на этикетке.
«Большой сегмент рынка принадлежит кормам в мягкой пауч-упаковке (микс фольги с полиэтиленом). Она удобна как для потребителей, так и для продавцов, поскольку отлично сохраняет свежесть продукта продолжительное время. Однако для экологии этот вариант вреден. Такая упаковка практически не перерабатывается», комментирует пресс-служба ООО «ТЭО».
Жестяные банки по мнению экологов являются более предпочтительным вариантом. Их легче сдать в переработку. Кроме того, четвероногого друга можно кормить и натуральной пищей — мясом, овощами, фруктами. Тогда вопрос мусорообразования при покупке еды станет не таким острым. Главное — проконсультироваться с ветеринаром при составлении сбалансированного рациона.
Необходимость уборки кучек, остающихся после выгула, в последние годы осознали практически все. И вопрос не только в эстетике, но и в заботе об окружающих. Собачьи экскременты на тротуарах и газонах — потенциальный источник заболеваний и инфекций как для других животных, так и для людей. Поэтому стоит позаботиться и о средствах, необходимых для утилизации испражнений.
«Самый распространенный способ — это обычный пакет. Если убирать за питомцем ежедневно, то за год количество пакетов будет измеряться несколькими сотнями. Также напомним, что навоз, помет и аналогичные продукты жизнедеятельности животных не являются ТКО и поэтому их нельзя выбрасывать в контейнеры»,отмечают в пресс-службе ООО «ТЭО».
Если задаться целью, можно найти в продаже специальные наборы. Они состоят из бумажного пакета и совочка. В нашем городе установлены уличные контейнеры, где можно разжиться подобными предметами бесплатно. Однако, к сожалению, пока такие точки встречаются крайне редко и в основном базируются в районах с новостройками. Самый бюджетный вариант из разлагаемого материала — самодельный кулек из старой газеты. Его вполне хватит, чтоб донести отходы до урны.
С котиками ситуация немного попроще. Стоит лишь присмотреться к наполнителю лотка. Наиболее предпочтительны те, что изготовлены из кукурузных початков, сои или древесины. Однако, нужно быть готовым к ряду недостатков. По сравнению с синтетическими аналогами, эко-средства обычно более дорогостоящие, но при этом менее эффективны: хуже впитывают запахи, разлетаются по дому, пылят и т. д.
Еще один источник отходов — всевозможные приспособления для игр. Достаточно зайти в любой специализированный магазин, чтобы убедиться, насколько велик данный сегмент рынка. Но животные, как и дети, часто теряют интерес к игрушкам, после чего все это разноцветное великолепие отправляется на ближайшую контейнерную площадку для сбора ТКО.
Самые продвинутые экоактивисты изготавливают игрушки из подручных средств. Ленты с фантиками для кошек, деревянные палки или канаты для собак, набивные фигурки из старой одежды — выбор ограничен лишь фантазией владельца животного. А уж про любовь хвостатых к обычным картонным коробками слагаются легенды. Огромный плюс, что эти материалы не токсичны и легко утилизируются.
Животные в доме — это не только большая радость, но и серьезная ответственность. Попытаться сделать уход за ними более экологичным — тот еще челендж. Но стоит проявить немного настойчивости и паззл обязательно сложится.