Как тюменцам экологично содержать питомцев?

С котиками ситуация немного попроще. Стоит лишь присмотреться к наполнителю лотка. Наиболее предпочтительны те, что изготовлены из кукурузных початков, сои или древесины. Однако, нужно быть готовым к ряду недостатков. По сравнению с синтетическими аналогами, эко-средства обычно более дорогостоящие, но при этом менее эффективны: хуже впитывают запахи, разлетаются по дому, пылят и т. д.