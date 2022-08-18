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Голышмановские валенки появились в продаже на Ozon

18 августа 07:42
Фото: 1Mi
Голышмановские валенки начал продавать популярный маркетплейс Ozon. Стоимость обуви из натуральной овечьей шерсти составляет 3 тысячи 200 рублей, но на данный момент товар продают с 43-процентной скидкой за 1 тысячу 800 рублей. Размеры — от 36 до 45.

«Тапочки-самокатки ручной работы из натуральной овечьей шерсти. Подходят, как для домашнего использования, так и для недолгих прогулок во дворе частного дома или на даче. Мы занимаемся производством валяной обуви уже более 10 лет», указано в описании к валенкам.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 году начнет работать завод по производству пеностекольного щебня. Новое предприятие будет заниматься выпуском теплоизоляционного материала, аналогов которому пока нет на российском рынке.

#Новости#Валентина Бурнашева#Экономика
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