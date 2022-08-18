Голышмановские валенки появились в продаже на Ozon

«Тапочки-самокатки ручной работы из натуральной овечьей шерсти. Подходят, как для домашнего использования, так и для недолгих прогулок во дворе частного дома или на даче. Мы занимаемся производством валяной обуви уже более 10 лет», указано в описании к валенкам.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 2023 году начнет работать завод по производству пеностекольного щебня. Новое предприятие будет заниматься выпуском теплоизоляционного материала, аналогов которому пока нет на российском рынке.