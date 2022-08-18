Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы

Специалистами сектора исполнительных производств УСТЭК совместно с сотрудниками УФССП проведен выезд по 12 адресам должников. В отношении всех неплательщиков возбуждены исполнительные производства, задолженность перед УСТЭК по судебным приказам превысила 10 тысяч рублей. В результате выезда было изъято транспортное средство Renault Megane у должника, сумма задолженности которого составляет более 28 тысяч рублей. Пятерым неплательщикам вручены требования о явке к судебному приставу. Кроме того, транспортные средства двух должников которые были изъяты ранее, в настоящее время находятся в стадии реализации. Всем гражданам передали требования о необходимости оплатить долги.