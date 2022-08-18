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Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы

18 августа 08:11
Фото: УСТЭК
Общая сумма долга потребителей Тюмени перед УСТЭК за отопление и горячую воду составляет более 1 млрд рублей, что соизмеримо с затратами на кампанию по ремонту теплосетей и оборудования. Энергетики призывают тюменцев вовремя оплачивать потребленные ресурсы.

Просроченная задолженность может обернуться обращением в суд о выдаче исполнительного документа, арестом имущества, банковских счетов, ограничением на выезд за пределы страны, запретом на регистрационные действия. Неисполнение вступивших в законную силу решений суда наказывается штрафом, обязательными работами, арестом на срок до трех месяцев либо лишением свободы на срок до одного года.

«С начала года в отношении юридических и физических лиц, в собственности которых находятся нежилые помещения, в суд направлено порядка 500 заявлений, в отношении физических лиц (население на прямых договорах) — более 33 тысяч заявлений. Взыскание пени осуществляется в отношении каждого потребителя, который допустил несвоевременную оплату», сообщила директор по сбытовой деятельности УСТЭК Екатерина Веретенникова.

Специалистами сектора исполнительных производств УСТЭК совместно с сотрудниками УФССП проведен выезд по 12 адресам должников. В отношении всех неплательщиков возбуждены исполнительные производства, задолженность перед УСТЭК по судебным приказам превысила 10 тысяч рублей. В результате выезда было изъято транспортное средство Renault Megane у должника, сумма задолженности которого составляет более 28 тысяч рублей. Пятерым неплательщикам вручены требования о явке к судебному приставу. Кроме того, транспортные средства двух должников которые были изъяты ранее, в настоящее время находятся в стадии реализации. Всем гражданам передали требования о необходимости оплатить долги.

Напомним, плата за теплоснабжение вносится ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за периодом, за который производится оплата. За неоплату или несвоевременную оплату коммунальных услуг предусмотрено начисление пени. В случае неоплаты или просрочки оплаты потребителем специалисты УСТЭК направляют заявление в суд. В таком случае за нарушение сроков оплаты недобросовестные потребители, помимо основного долга и пени, оплачивают судебные издержки.

#Новости#УСТЭК#Юлия Николаева#Город
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