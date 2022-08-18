«Доносим правильные вещи, несмотря на грязный текст»: родком против музыкантов

Мы пообщались с руководителем и вокалистом молодежной группы «ЗАВТРА БРОШУ» Валерием Штейнбоком. Коллектив представителей новой волны русскоязычного рока появился в 2018 году. Группа выпускает альбомы с достаточно провокационными текстами.
По словам Валерия, их коллективу не раз приходилось видеться с родительским комитетом. На их концертах присутствовала и прокуратура.
«Мероприятия проходили отлично, прокуратура не имела ничего против, наоборот, говорили, что мы доносим правильные вещи со сцены, несмотря на „грязный“ текст»,рассказал исполнитель.
Штейнбок поделился, что в детстве сам был фанатом провокационных песен, песен с пошлым подтекстом. Однако, он подчеркивает, что при этом вырос порядочным человеком. Тоже самое сказал и о своих родителях.
«На человека влияет воспитание родителей, а не музыка, которую он предпочитает слушать. Да, я слушал песни с матами, но родители не слышали от меня ни единого ругательного слова», прокомментировал молодой человек.
«ЗАВТРА БРОШУ» работают в жанрах поп-панк, синти-панк, поп-рок, «Мамбл-рок», иногда трэп. Вокалист группы уверен, что даже если с детства прививать ребенку любовь к классической музыке, он рано ли поздно доберется до протестного творчества. По его мнению, это происходит из-за непонимания родителями их детей. Родители далеко не всегда стремятся участвовать в жизни ребенка и интересоваться его предпочтениями и хобби.
«В этот момент авторитетами становятся музыканты, которые дают напутствия и рассказывают о своем неудачном опыте, будь то секс или романтические отношения. Родители редко затрагивают такие темы с детьми. Нужно стать другом своему ребенку, а не писать гневные посты о творчестве современных артистов», считает Штейнбок.
В творчестве группы «ЗАВТРА БРОШУ» мы нашли следующие строки:
Позиция родительского комитета достаточно четкая: они считают, что подрастающее поколение не должно слушать подобные композиции.
Чего стоит разгоревшийся скандал, когда в 2018 году тюменский родительский комитет настаивал на отмене концертов исполнителей Хаски, T-Fest, музыкального коллектива «ЛСП», панк-группы «Порнофильмы», группы «Райдо».
«Вы думаете только о заработке, разрешая им выступать в нашем городе? Моральные принципы не учитываются? Вас устраивает, что молодежь репостит информацию об этих концертах, тем самым морально разлагаясь и подпевая этому бреду?» возмущались представители городского родительского комитета.
«Наш город» связался с пресс-службой концертной компании «Байконур». Они подробнее рассказали о случившемся инциденте.
Руководство «Байконура» ответили родкому, что настаивать на запрете чего-либо, что не запрещено законом — глупо.
«Такой функцией обладают лишь правоохранительные органы и исключительно на основании, вступивших в силу, законных решений. Концертная деятельность упомянутых артистов не была запрещена никакими судебными решениями. А вот призывы к тому, чтобы запрещать мероприятия — то самое нарушение закона, поскольку ограничивает право на свободу выбора», отметили в пресс-службе клуба.
Также управляющие клуба добавили, что если руководствоваться логикой родительского комитета, то придется признать аморальными почти все каналы коммуникации. Сюда же относятся нецензурные произведения великих русских классиков.
Мало кто знает, но эти строчки принадлежат великому поэту Серебряного века Сергею Есенину.
Еще одно подобное стихотворение написано не менее известным представителем футуризма в литературе Владимиром Маяковским.
Родительский комитет не согласился с доводами клуба. Они уверены, что есть люди, заинтересованные в правильном воспитании детей, а есть те, кто наживается на моральном разложении государства.
«В нашей стране есть засланцы, которые хотят уничтожить наше будущее. Развратить, споить и заложить бред в головы, пока родители заняты пропитанием», такими словами они закончили беседу.
Эти две стороны, вероятнее всего, никогда не придут к общему мнению. Родители не будут относиться спокойно к тем, кто выпускает аморальные, по их мнению песни. Современные исполнители, в свою очередь, не остановятся в своем творчестве.