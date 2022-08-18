«Доносим правильные вещи, несмотря на грязный текст»: родком против музыкантов

«ЗАВТРА БРОШУ» работают в жанрах поп-панк, синти-панк, поп-рок, «Мамбл-рок», иногда трэп. Вокалист группы уверен, что даже если с детства прививать ребенку любовь к классической музыке, он рано ли поздно доберется до протестного творчества. По его мнению, это происходит из-за непонимания родителями их детей. Родители далеко не всегда стремятся участвовать в жизни ребенка и интересоваться его предпочтениями и хобби.