АКРОТ попросил кабмин разрешить параллельный импорт алкоголя

Отмечается, что прекратившие поставки алкогольной продукции бренды обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин из региона Шампань. Эксперты считают, что импортозамещение в этом случае проблематично и попросили разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Они считают, что это также позволит предотвратить рост нелегальной продукции.