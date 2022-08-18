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АКРОТ попросил кабмин разрешить параллельный импорт алкоголя

18 августа 08:29
Фото: pixabay.com
Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) попросила вице-премьера Дмитрия Григоренко разрешить параллельный импорт таких брендов алкогольной продукции как Jack Daniel’s, Hennessy и другие известные марки.

Как передает iz.ru, авторы инициативы отметили, что поставщики алкоголя уже работают на остатках, в то время как ритейлеры должны скоро начать пополнять ассортимент спиртных напитков к новогодним праздникам.

Отмечается, что прекратившие поставки алкогольной продукции бренды обеспечивали 66% импорта виски, 63% рома, 82% коньяка и 100% игристых вин из региона Шампань. Эксперты считают, что импортозамещение в этом случае проблематично и попросили разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Они считают, что это также позволит предотвратить рост нелегальной продукции.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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