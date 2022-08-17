Жительницу Тюмени с инсультом отправили из больницы домой. Сейчас она в реанимации

«И когда же будет наведен порядок в медицине?! Люди ведь верят, что обращаясь за помощью, они обязательно её получат, а на самом деле. Сколько случаев, когда врачи отказывали в госпитализации. У нас свекровь так угробили. Ее не положили в больницу, отправили домой. А на следующий день ей стало хуже, мы вызвали скорую, но спасти ее уже не удалось», написала в комментарии под постом Светлана П.