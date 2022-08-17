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Жительницу Тюмени с инсультом отправили из больницы домой. Сейчас она в реанимации

17 августа 07:35
Фото: 1Mi
Жительницу Тюмени с инсультом отправили из больницы домой. Информацию об инциденте, произошедшем 7 августа в Областной клинической больнице № 1, опубликовали в сообществе Типичная Тюмень ЧП.
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Тюмень

По словам родственников женщины, тюменка обратилась к медикам за помощью из-за резкого ухудшения самочувствия. В кабинет врача-невролога она попала только спустя 2,5 часа ожидания в очереди. Медик осмотрела женщину и устно озвучила причины недомогания — обычный скачок давления.

«Рекомендовала обратиться к терапевту по месту жительства для подбора лекарств от давления. На наши многочисленные вопросы, что похоже ли это на инсульт и нужно ли сделать МРТ, врач четко ответила: что для КТ и МРТ показаний нет», рассказали родные пациентки.

Однако, семья женщины приняла решение обратиться в платную клинику и все-таки провести необходимую диагностику. Результаты МРТ подозрение на инсульт подтвердили. Женщину сразу госпитализировали. На данный момент она находится в реанимации с диагнозом ишемическая болезнь сердца.

«И когда же будет наведен порядок в медицине?! Люди ведь верят, что обращаясь за помощью, они обязательно её получат, а на самом деле. Сколько случаев, когда врачи отказывали в госпитализации. У нас свекровь так угробили. Ее не положили в больницу, отправили домой. А на следующий день ей стало хуже, мы вызвали скорую, но спасти ее уже не удалось», написала в комментарии под постом Светлана П.

Известно, что родственники тюменки уже направили обращение в областной департамент здравоохранения с требованием лишить медицинской лицензии врача-невролога ОКБ № 1, которая отправила женщину домой с инсультом.

«Наш Город» отправил в депздрав запрос. Официальные комментарии ожидаются.

#Новости#Тюмень#Здравоохранение#Валентина Бурнашева#Общество
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