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Жители Тобольска возмущены проведением дискотек в «Саду Ермака»

17 августа 05:40
Фото: 1Mi
Жители Тобольска возмущены проведением дискотек в «Саду Ермака», рядом с памятником завоевателю Сибири на Чукманском мысу. Ранее здесь располагалось городское кладбище, поэтому выражение «танцы на костях» сюда подходит как прямом, так и не переносном смысле.

«Гульбище возле памятнику Ермаку поражает. Практически в 10 метрах от обелиска воину-покорителю Сибири походят дискотеки. Если администрация города разрешает проведение дискотек, значит, участвует в них. А история — это не только архитектурные сооружения, но и аура вокруг их», написал Анатолий Б. в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].

Горожане отмечают, что дискотеки в «Саду Ермака» впервые стали проводить в этом году. Причина проста — сквер, для вечеринок в Тобольске так и не обустроили. Хотя ранее велось активное обсуждение данной темы.

«Наше поколение дискотеки проводили в Александровском саду! Может вернуться туда? Лучший вариант — обеспечить саду первозданное назначение и облик. Восстановить существовавшую большую ограду из пушек, спуск на Никольский взвоз, оранжерею с уникальными растениями. И, конечно, высадить деревья, но только не с бетонными дорожками возле крон, как сейчас», уверены жители города.

Памятник Ермаку на Чукманском мысу установили в 1838 году. Чуть позже, в 1855 году, здесь обустроили парк «Сад Ермака».

На данный момент «Сад Ермака» является единственным парком с лесными насаждениями на территории исторической части Тобольска. С 2012 до 2016 годы была проведена серьезная реконструкция. На территории сада обустроили дорожки для пешеходов, газоны, возвели амфитеатр, способный вместить одновременно 120 человек.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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