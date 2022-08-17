Жители Тобольска возмущены проведением дискотек в «Саду Ермака»

«Гульбище возле памятнику Ермаку поражает. Практически в 10 метрах от обелиска воину-покорителю Сибири походят дискотеки. Если администрация города разрешает проведение дискотек, значит, участвует в них. А история — это не только архитектурные сооружения, но и аура вокруг их», написал Анатолий Б. в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].