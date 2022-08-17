Житель Тюмени отказывается служить в армии по убеждениям совести

Молодой человек заявил, что он не приемлет насилие и не станет участвовать в вооруженных конфликтах, и даже держать в руках оружие. Об этом информирует «КП-Тюмень».
К своему заявлению россиянин приложил автобиографию, характеристики от соседей и начальника Главного управления МЧС по Тюменской области.
Однако в военкомате посчитали неуважительной причину пропуска призывником срока подачи заявления. Там парню отказались заменять прохождение военной службы на альтернативную гражданскую службу. Причиной такого решения, по словам военных, стала «недостаточная обоснованность выбора призывника». Тот не желает служить «по убеждениям совести»
Кроме того, в военкомате заявили, что гражданин нарушил срок подачи заявления. Документ надо было прислать до первого октября 2021 года, а в то время парень все еще учился в вузе.
Призывник обратился в Заводоуковский суд, но тот отказал молодому человеку в его исковых требованиях к призывной комиссии и военному комиссариату Тюменской области.