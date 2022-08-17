В выходные в Тюмени пройдет бесплатный концерт Тюменского филармонического оркестра

Тюменцы насладятся оркестром в классическом академическом направлении и в других жанрах. Кроме того, выступят артисты государственного оркестра народных инструментов имени Осипова.
Зрители смогут послушать итальянские хиты и советские композиции в исполнении квартета «TeAmo».
Напомним, в Тюменской области уже несколько лет реализуется нацпроект «Культура», цель которого сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всему региону. Одной из задач перед правительством области стоит увеличение посещаемости учреждений культуры на 15%, а число обращений к культурным цифровым ресурсам — в 5 раз.
Ранее «Наш город» писал о том, что новым дирижером Тюменского филармонического оркестра стал Юрий Медяник. Он пришел на место ранее уволившегося Алексея Карабанова, который проработал на данном посту менее года.