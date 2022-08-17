В Тюмени забил фонтан на улице Мельникайте

Местные жители выкладывают в социальных сетях видео с места событий. Сотрудники УСТЭК, что-то сделали при проведении плановых работ по гидравлическим испытаниям магистральных сетей.
Коммунальщики заявили, что во время проверки на прочность и плотность они приняли все меры предосторожности. В контрольных точках поставили наблюдателей. Речь идет о специально обученных сотрудниках, которые не подпускали никого к месту повреждения.
Руководство Урало-Сибирской теплоэнергетической компании заявило, что при повышении давления температура теплоносителя не превышает 40 градусов. Это не опасно для здоровья людей. Но жителей Тюмени все равно просят соблюдать меры предосторожности. Нужно всегда сообщать о случаях выхода теплоносителя на поверхность. Телефон контакт-центра: +7 (3452) 38-62-00.
Отметим, с 15 по 28 августа сотрудники УСТЭК реализуют последний, седьмой, этап гидравлических испытаний тепловых сетей. Специалисты собираются проверить на прочность и плотность 164,2 километра магистральных и распределительных теплотрасс. Подобные испытания являются обязательным мероприятием при подготовке теплосетевого комплекса к новому отопительному периоду.