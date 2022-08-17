В Тюмени около ЖК «Апрель» строители рубят деревья в «зеленом уголке»

Между тем в северной части города в районе ЖК «Горизонт» (в районе улицы Дружбы) происходит то же самое. Строители начали вырубать березы и выкорчевывать пни, подготавливая место под будущую застройку. По данным «Нашего города», полиция завела уголовное дело по ст. 260 УК РФ, но в прокуратуре не нашли состава преступления.