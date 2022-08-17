nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени около ЖК «Апрель» строители рубят деревья в «зеленом уголке»

17 августа 16:01
Фото: 1Mi
В Тюмени около домов в ЖК «Апрель» (находится в южной части города) идёт вырубка деревьев, сообщает подписчик паблика «ЧС Тюмень». Горожане отмечают, что ранее застройщик обещал в этом месте «зелёный уголок», за это и платили покупатели квартир.

На данный момент здесь работает спецтехника, идёт подготовка к строительству дороги и других жилых кварталов.

«Сейчас идёт вырубка леса, культурных растений и плодородной почвы, вопрос состоит в том, за что платили люди?»отмечает подписчик паблика «ЧС Тюмень».

Фото: 2ГИС

Местные жители утверждают, что здесь раньше бегали зайцы, летали совы и утки. Остаётся добавить, что здесь проживает около 2 000 тюменцев.

Тюменский застройщик годами расширяет владения за счет вырубки леса
Узнать подробнее

Между тем в северной части города в районе ЖК «Горизонт» (в районе улицы Дружбы) происходит то же самое. Строители начали вырубать березы и выкорчевывать пни, подготавливая место под будущую застройку. По данным «Нашего города», полиция завела уголовное дело по ст. 260 УК РФ, но в прокуратуре не нашли состава преступления.

Материалы по теме
Тюменский застройщик годами расширяет владения за счет вырубки леса
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25