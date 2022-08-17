В Тюмени мужчина избил друга за старую обиду

Медики сообщили о пациенте в дежурную часть отдела упоровской полиции. Об этом информирует «КП-Тюмень».
Сотрудники правоохранительных органов опросили пострадавшего. Выяснилось, что молодого человека избил его 27-летний ранее судимый знакомый.
Подозреваемого задержали. Гражданин рассказал, что в ходе общения с потерпевшим, он вспомнил старую обиду. Фигурант дела избил приятеля.
Жертве диагностировали закрытые переломы верхней челюсти, скуловой кости и глазницы с кровоизлиянием в глаз.
Уголовное дело возбудили по статье «Причинение вреда здоровью средней тяжести». Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы. Его отпустили под обязательство о явке. Ведется следствие.