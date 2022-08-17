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В Тюмени мать двоих детей избила соседку

17 августа 07:02
Фото: 1Mi
Было рассмотрено уголовное дело в отношении женщины, которая обвиняется в нанесении побоев. Об этом «Нашему городу» сообщили в пресс-службе областной судебной системы.
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Тюмень

Выяснилось, что весной этого года Анна Волошина поругалась с соседкой. В ходе разгоревшегося конфликта она схватила женщину за волосы и ударила ногой. Ранее Волошина уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Выводов не сделала.

Подсудимая признала вину, но не стала давать показания.

Женщина ранее не была судима, по месту жительству характеризуется удовлетворительно. У Волошиной двое малолетних детей.

Анне Волошиной назначены обязательные работы на срок 100 часов.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени потасовка между собутыльниками закончилась тяжелыми телесными повреждениями.

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