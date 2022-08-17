В Тюмени мать двоих детей избила соседку

Выяснилось, что весной этого года Анна Волошина поругалась с соседкой. В ходе разгоревшегося конфликта она схватила женщину за волосы и ударила ногой. Ранее Волошина уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Выводов не сделала.