В Тюмени мать двоих детей избила соседку

Выяснилось, что весной этого года Анна Волошина поругалась с соседкой. В ходе разгоревшегося конфликта она схватила женщину за волосы и ударила ногой. Ранее Волошина уже привлекалась к ответственности за аналогичное правонарушение. Выводов не сделала.
Подсудимая признала вину, но не стала давать показания.
Женщина ранее не была судима, по месту жительству характеризуется удовлетворительно. У Волошиной двое малолетних детей.
Анне Волошиной назначены обязательные работы на срок 100 часов.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени потасовка между собутыльниками закончилась тяжелыми телесными повреждениями.