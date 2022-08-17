В Тюмени иностранец угнал автомобиль с СТО, устроил погоню и попал в аварию

В итоге инспекторам ГИБДД пришлось проехать более 150 километров в погоне за Hyundai. В ведомстве «Нашему Городу» пояснили, что на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск угонщик развил высокую скорость. Однако в конечном итоге вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и приземлился в небольшую реку. В аварии водитель
«Водитель не пострадал, его отбросило на заднее сиденье автомобиля, оттуда ему помогли выбраться сотрудники ГИБДД», сообщили в пресс-службе.
За рулем пострадавшего чужого автомобиля оказался нетрезвый 44-летний гражданин Армении, не имеющий водительских прав. Алкотестер показал 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.
Мужчина пояснил, что трудится на СТО, а автомобиль взял после ссоры с женой. Руководитель станции техобслуживания планирует подавать на угонщика заявление в полицию. Пока же на него составлены только административные протоколы ГИБДД.