В Тюмени иностранец угнал автомобиль с СТО, устроил погоню и попал в аварию

В итоге инспекторам ГИБДД пришлось проехать более 150 километров в погоне за Hyundai. В ведомстве «Нашему Городу» пояснили, что на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск угонщик развил высокую скорость. Однако в конечном итоге вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и приземлился в небольшую реку. В аварии водитель