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В Тюмени иностранец угнал автомобиль с СТО, устроил погоню и попал в аварию

17 августа 09:00
Фото: ГИБДД Тюменской области
В Тюмени гражданин иностранного государства угнал со станции техобслуживания иномарку и поехал кататься. Водителя на Hyundai Solaris инспекторы ГИБДД пытались остановить, когда тот пересек при развороте две сплошные линии. Однако их требования мужчина проигнорировал.

В итоге инспекторам ГИБДД пришлось проехать более 150 километров в погоне за Hyundai. В ведомстве «Нашему Городу» пояснили, что на автодороге Тюмень — Ханты-Мансийск угонщик развил высокую скорость. Однако в конечном итоге вылетел в кювет, несколько раз перевернулся и приземлился в небольшую реку. В аварии водитель

«Водитель не пострадал, его отбросило на заднее сиденье автомобиля, оттуда ему помогли выбраться сотрудники ГИБДД», сообщили в пресс-службе.

За рулем пострадавшего чужого автомобиля оказался нетрезвый 44-летний гражданин Армении, не имеющий водительских прав. Алкотестер показал 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Мужчина пояснил, что трудится на СТО, а автомобиль взял после ссоры с женой. Руководитель станции техобслуживания планирует подавать на угонщика заявление в полицию. Пока же на него составлены только административные протоколы ГИБДД.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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