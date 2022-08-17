В Тюмени арестовали кондуктора-мошенницу, накажут распространителя, смертельное ДТП

Тюменские следователи завели уголовное дело из-за вердикта присяжных
Как сообщили «Нашему городу» в ведомстве, в региональном Следственном комитете заведено уголовное дело на распространителя информации о вердикте присяжных по делу убитой Насти Муравьевой. Выясняются детали инцидента.
Один из тюменских Telegram-каналов 27 июля опубликовал материал об оправдательном вердикте коллегии присяжных заседателей по отношению к обвиняемому Виталию Бережнову. В правоохранительных органах посчитали, что это препятствует правосудию. В результате, было заведено дело по статье 294 УК РФ.
По данным «Нашего города», обвиняемыми могут оказаться и журналисты, освещающие дело Бережного.
В Тюмени накануне мотоцикл перевернулся вместе с водителем и пассажиром
Как сообщили «Нашему городу» в региональной Госавтоинспекции, вчера в областной столице произошла авария со смертельным исходом. Управлял мотоциклом 35-летний пьяный мужчина. В районе дома по улице Республики, 255 транспортное средство перевернулось. Водитель не смог справиться с управлением.
В результате аварии на месте происшествия погиб 41-летний пассажир, он был без защитного шлема. Водитель мотоцикла получил ссадины. Он не стал проходить медицинское освидетельствование.
Известно, что водитель уже был замечен за пьяной ездой. В прошлом году его лишили водительских прав, но он не переставал садиться за руль.
В Тюмени кондуктор проворачивала мошенническую схему с ТТС
Как сообщают в пресс-службе судов Тюменской области, задержана кондуктор Ольга Воробьева. Ее подозревают в мошенничестве с использованием транспортных карт. Суд оставит ее под арестом до 14 октября текущего года.
Стоит отметить, что 17 августа Центральным районным судом было получено порядка 8-ми материалов, связанных с мошенничеством с использованием карт ТТС.
«Наш город» рассказывал об одной такой истории. Арестовали Родиона Шарипова, владельца ряда автобусов, который также проворачивал мошенническую схему. Следствие предполагает, что он занимался этим с декабря 2020 года по август 2022 года.