nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тюмени арестовали кондуктора-мошенницу, накажут распространителя, смертельное ДТП

17 августа 16:16
Фото: 1Mi
История с вердиктом коллегии присяжных по делу Виталия Бережного продолжается. Сотрудники СК РФ завели уголовное дело на неизвестных, что распространили информацию о решении коллегии. Среди обвиняемых могут оказаться и тюменские журналисты.
Сюжет
Арест

Тюменские следователи завели уголовное дело из-за вердикта присяжных

Как сообщили «Нашему городу» в ведомстве, в региональном Следственном комитете заведено уголовное дело на распространителя информации о вердикте присяжных по делу убитой Насти Муравьевой. Выясняются детали инцидента.

Один из тюменских Telegram-каналов 27 июля опубликовал материал об оправдательном вердикте коллегии присяжных заседателей по отношению к обвиняемому Виталию Бережнову. В правоохранительных органах посчитали, что это препятствует правосудию. В результате, было заведено дело по статье 294 УК РФ.

По данным «Нашего города», обвиняемыми могут оказаться и журналисты, освещающие дело Бережного.

В Тюмени накануне мотоцикл перевернулся вместе с водителем и пассажиром

Как сообщили «Нашему городу» в региональной Госавтоинспекции, вчера в областной столице произошла авария со смертельным исходом. Управлял мотоциклом 35-летний пьяный мужчина. В районе дома по улице Республики, 255 транспортное средство перевернулось. Водитель не смог справиться с управлением.

В результате аварии на месте происшествия погиб 41-летний пассажир, он был без защитного шлема. Водитель мотоцикла получил ссадины. Он не стал проходить медицинское освидетельствование.

Известно, что водитель уже был замечен за пьяной ездой. В прошлом году его лишили водительских прав, но он не переставал садиться за руль.

В Тюмени кондуктор проворачивала мошенническую схему с ТТС

Как сообщают в пресс-службе судов Тюменской области, задержана кондуктор Ольга Воробьева. Ее подозревают в мошенничестве с использованием транспортных карт. Суд оставит ее под арестом до 14 октября текущего года.

Стоит отметить, что 17 августа Центральным районным судом было получено порядка 8-ми материалов, связанных с мошенничеством с использованием карт ТТС.

«Наш город» рассказывал об одной такой истории. Арестовали Родиона Шарипова, владельца ряда автобусов, который также проворачивал мошенническую схему. Следствие предполагает, что он занимался этим с декабря 2020 года по август 2022 года.

Материалы по теме
Стали известны подробности смертельной аварии с мотоциклистомТюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу БережногоВ Тюмени арестовали кондуктора за мошенничество с транспортными картами
#Новости#Арест#ДТП#Суд#Итоги дня#Тюмень#Елизавета Романова#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25