В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина

В областном департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:40. Медики прибыли на место через 13 минут. К сожалению, тоболяк скончался до приезда врачей.
«Наш Город» направил письменный запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.
Ранее nashgorod.ru писал, что 9 августа вечером в Тюмени на улице Холодильной из окна дома выпала девушка. Она скончалась на месте происшествия. Личность погибшей устанавливают — по словам представителей полиции, у девушки при себе не было документов и телефона. Жильцы дома погибшую также не знали.