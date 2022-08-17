В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина

Ранее nashgorod.ru писал, что 9 августа вечером в Тюмени на улице Холодильной из окна дома выпала девушка. Она скончалась на месте происшествия. Личность погибшей устанавливают — по словам представителей полиции, у девушки при себе не было документов и телефона. Жильцы дома погибшую также не знали.