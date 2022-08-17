nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина

17 августа 07:58
Фото: 1Mi
В Тобольске накануне днем насмерть разбился местный житель. Мужчина выпал из окна на 12-м этаже дома в микрорайоне Центральный. ЧП произошло в обеденное время, сообщили в социальных сетях очевидцы происшествия.

В областном департаменте здравоохранения «Нашему Городу» данную информацию подтвердили. В ведомстве рассказали, что вызов на станцию скорой помощи поступил в 12:40. Медики прибыли на место через 13 минут. К сожалению, тоболяк скончался до приезда врачей.

«Наш Город» направил письменный запрос в Следственный комитет по Тюменской области. Официальные комментарии ожидаются.

Ранее nashgorod.ru писал, что 9 августа вечером в Тюмени на улице Холодильной из окна дома выпала девушка. Она скончалась на месте происшествия. Личность погибшей устанавливают — по словам представителей полиции, у девушки при себе не было документов и телефона. Жильцы дома погибшую также не знали.

#Новости#Человек выпал из окна#Тобольск#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25