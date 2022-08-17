В аварии на тюменской трассе пострадали три человека. Водитель в реанимации

В ГИБДД Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что накануне супруга водителя обратилась в ГИБДД с заявлением о том, что авария произошла по вине неизвестного автовладельца, который двигаясь в попутном направлении, также начал совершать обгон. По ее словам, пытаясь избежать столкновения, водитель «двенашки» съехал в кювет. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.