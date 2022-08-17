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В аварии на тюменской трассе пострадали три человека. Водитель в реанимации

17 августа 08:26
Фото: 1Mi
Три человека пострадали в аварии, произошедшей под поселком Богандинский. Дорожно-транспортное происшествие произошло в 19:00 в понедельник на трассе Тюмень — Омск. По предварительным данным, водитель ВАЗ 2112 при совершении обгона не справился с управлением и вылетел в кювет.

В аварии травмы получили супруга и шестилетняя дочь водителя. Сам он в тяжелом состоянии находится в реанимации.

В ГИБДД Тюменской области «Нашему Городу» рассказали, что накануне супруга водителя обратилась в ГИБДД с заявлением о том, что авария произошла по вине неизвестного автовладельца, который двигаясь в попутном направлении, также начал совершать обгон. По ее словам, пытаясь избежать столкновения, водитель «двенашки» съехал в кювет. Виновник ДТП с места происшествия скрылся.

В ГИБДД на данный момент устанавливают все обстоятельства произошедшей аварии. Родственники пострадавших ищут свидетелей дорожно-транспортного происшествия.

#Новости#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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