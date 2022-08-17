Тюменцы могут принять участие в «Зелёной премии»

«В прошлом году „Зеленая премия“ показала, насколько она востребована для отрасли, и в 2022 году мы решили сделать конкурс еще привлекательнее для экоактивистов. Одним из новшеств стала возможность получить денежный приз. Для участников организуют очный этап отбора, до него дойдет по три лучших проекта в каждой номинации. Участники очного отбора смогут рассчитывать на вознаграждения, которые им предоставят на развитие их проектов. Точные суммы мы объявим позднее. Но важно, что также победители смогут рассчитывать на экспертизу своих проектов и возможность представить их в рамках Российской экологической недели осенью 2022 года»,сказал Денис Буцаев.