Тюменский застройщик годами расширяет владения за счет вырубки леса

Ранее на месте 3,11 и 14 корпусов была березовая роща, которая находилась на балансе муниципалитета. Но руководству компании «АКВА» захотелось построить еще три высотных дома, чтобы увеличить доход.
И тогда под шумок строители начали вырубать березы и выкорчевывать пни, подготавливая место под будущую застройку.
Главой города тогда был Александр Моор, которому горожане доложили о незаконной вырубке. Он поспособствовал проведению проверки и встал на сторону жителей.
Было заведено уголовной дело по статье 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений.
Однако позже в прокуратуре сообщили, что состава преступления нет, а поэтому дело закрыли и никакого наказания застройщик не понес.
Стоит отметить, что АО СЗ «АКВА» особо не боится жалоб и штрафов. В 2014 году это организация называлась СК «Аква-Инвест» и 2017 году она накопила долгов практически на 9 миллионов рублей, после чего подала иск на банкротство.
Но обновив название, компания вновь вышла на строительный рынок, продолжив былое дело по вырубке леса.
Сейчас в генеральном плане у застройщика вновь нарисованы дома на месте остатков березовой рощи. «АКВА» планирует построить 15 и 16 корпуса позади 14, который практически вплотную примыкает к границе с природной зоной.
Узнав об этом, жители ЖК Горизонт забили тревогу и стали обращаться во всевозможные инстанции, что помогло им добиться встречи с заместителем главы города Тюмени, директором департамента городского хозяйства Владимиром Кильтау, директором МКУ «ЛесПаркХоз» Сергеев Нефедовым, заместителем руководителя управы Центрального административного округа Юлией Карнауховой, и ведущим специалистом городского департамента земельных отношений и градостроительства Александрой Белослудцевой.
«Вся роща помечена кружочками, а застройщик сообщил нам, что это все для благоустройства по поручению администрации города. А потом мы увидели план, где на месте этих помеченных деревьев стоят два дома!», негодовала местная жительница.
В ходе встречи выяснилось, что карта с расположением домов и рощи департамента земельных отношений и градостроительства не совпадает с картой аналогичной зоны, предоставленной МКУ «ЛесПаркХоз».
Магическим образом в карте департамента два новых дома помещались в 10 метрах, разделяющих крайний 14 корпус и лес. Было очевидно, что на этой карте границы леса уже сдвинуты.
После длительных разбирательств в несостыковках Владимир Кильтау подчеркнул, что этот застройщик не может иметь отношения к благоустройству рощи.
На данный момент администрация города планирует лишь обустроить тропинку, тянущуюся вдоль берез, чтобы у жителей был комфортный выход к остановке.
«При том, это временная мера. Позже, года через 3-4 эта роща будет включена в план по благоустройству. Тогда-то мы с вами и обсудим, что вы захотите здесь увидеть. Сейчас ни одно дерево не должно быть вырублено, застройщик не имеет права трогать эту рощу, у него нет на то порубочного билета», ответил Кильтау.
Хотя «АКВА» и не считает нужным получать этот билет, практика показывает, что и без него можно спокойно уничтожать рощу, оставаясь безнаказанными.
Но стоит упомянуть, что на этой неделе компанию поймали на незаконной вырубке двух берез в этом же районе и выписали штраф в 600 тысяч рублей.
Конечно, для компании это копейки, учитывая, что застройщик в 2021 году получил выручку с продаж в размере 137,5 миллиона рублей, а в 2020 доход компании составил более 951 миллиона рублей.
Тем не менее, жители ЖК Горизонт были довольны тем, что смогли привлечь внимание к проблеме. Они надеются, что застройщик испугается такого внимания к своей деятельности и перестанет так нагло расширять свои владения.
К тому же горожане уповают на проверку, которую будут проводить по запросу Владимира Кильтау. Он пообещал, что специалисты проверят, совпадает ли застраиваемая застройщиком площадь с той, что имеется в собственности.
В Лесном форуме Гринпис России напоминает, что согласно статье 105 Лесного кодекса РФ, изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается, и, кроме того, в городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства.
Однако, как мы видим, это требование Лесного кодекса практически никогда не выполняется.