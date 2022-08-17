Тюменский застройщик годами расширяет владения за счет вырубки леса

«При том, это временная мера. Позже, года через 3-4 эта роща будет включена в план по благоустройству. Тогда-то мы с вами и обсудим, что вы захотите здесь увидеть. Сейчас ни одно дерево не должно быть вырублено, застройщик не имеет права трогать эту рощу, у него нет на то порубочного билета», ответил Кильтау.