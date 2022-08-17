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Тюменский застройщик годами расширяет владения за счет вырубки леса

17 августа 10:50
Фото: Читатель «Нашего города»
С 2014 года тюменцы борются с застройщиком «АКВА», входящего в состав холдинга «АРСИБ». Уже 8 лет он незаконно расширяет площадь застраиваемой территории за счет вырубки березовой рощи, которая прилегает к нынешнему ЖК Горизонт.

Ранее на месте 3,11 и 14 корпусов была березовая роща, которая находилась на балансе муниципалитета. Но руководству компании «АКВА» захотелось построить еще три высотных дома, чтобы увеличить доход.

Нынешние границы рощи.
Фото: Скриншот 2ГИС
Границы березовой рощи до начала строительства 3, 11 и 14 корпусов.
Фото: Скриншот 2ГИС

И тогда под шумок строители начали вырубать березы и выкорчевывать пни, подготавливая место под будущую застройку.

Фото: Читатель «Нашего города»

Главой города тогда был Александр Моор, которому горожане доложили о незаконной вырубке. Он поспособствовал проведению проверки и встал на сторону жителей.

Было заведено уголовной дело по статье 260 УК РФ — незаконная рубка лесных насаждений.

Однако позже в прокуратуре сообщили, что состава преступления нет, а поэтому дело закрыли и никакого наказания застройщик не понес.

Фото: Читатель «Нашего города»

Стоит отметить, что АО СЗ «АКВА» особо не боится жалоб и штрафов. В 2014 году это организация называлась СК «Аква-Инвест» и 2017 году она накопила долгов практически на 9 миллионов рублей, после чего подала иск на банкротство.

Но обновив название, компания вновь вышла на строительный рынок, продолжив былое дело по вырубке леса.

Сейчас в генеральном плане у застройщика вновь нарисованы дома на месте остатков березовой рощи. «АКВА» планирует построить 15 и 16 корпуса позади 14, который практически вплотную примыкает к границе с природной зоной.

По плану застройщика на месте "домиков" возведут высотки.
Фото: Скриншот 2ГИС

Узнав об этом, жители ЖК Горизонт забили тревогу и стали обращаться во всевозможные инстанции, что помогло им добиться встречи с заместителем главы города Тюмени, директором департамента городского хозяйства Владимиром Кильтау, директором МКУ «ЛесПаркХоз» Сергеев Нефедовым, заместителем руководителя управы Центрального административного округа Юлией Карнауховой, и ведущим специалистом городского департамента земельных отношений и градостроительства Александрой Белослудцевой.

«Вся роща помечена кружочками, а застройщик сообщил нам, что это все для благоустройства по поручению администрации города. А потом мы увидели план, где на месте этих помеченных деревьев стоят два дома!», негодовала местная жительница.

Встреча жителей ЖК Горизонт с представителями власти.
Фото: «НашГород»

В ходе встречи выяснилось, что карта с расположением домов и рощи департамента земельных отношений и градостроительства не совпадает с картой аналогичной зоны, предоставленной МКУ «ЛесПаркХоз».

Магическим образом в карте департамента два новых дома помещались в 10 метрах, разделяющих крайний 14 корпус и лес. Было очевидно, что на этой карте границы леса уже сдвинуты.

После длительных разбирательств в несостыковках Владимир Кильтау подчеркнул, что этот застройщик не может иметь отношения к благоустройству рощи.

На данный момент администрация города планирует лишь обустроить тропинку, тянущуюся вдоль берез, чтобы у жителей был комфортный выход к остановке.

«При том, это временная мера. Позже, года через 3-4 эта роща будет включена в план по благоустройству. Тогда-то мы с вами и обсудим, что вы захотите здесь увидеть. Сейчас ни одно дерево не должно быть вырублено, застройщик не имеет права трогать эту рощу, у него нет на то порубочного билета», ответил Кильтау.

Хотя «АКВА» и не считает нужным получать этот билет, практика показывает, что и без него можно спокойно уничтожать рощу, оставаясь безнаказанными.

Но стоит упомянуть, что на этой неделе компанию поймали на незаконной вырубке двух берез в этом же районе и выписали штраф в 600 тысяч рублей.

Конечно, для компании это копейки, учитывая, что застройщик в 2021 году получил выручку с продаж в размере 137,5 миллиона рублей, а в 2020 доход компании составил более 951 миллиона рублей.

Тем не менее, жители ЖК Горизонт были довольны тем, что смогли привлечь внимание к проблеме. Они надеются, что застройщик испугается такого внимания к своей деятельности и перестанет так нагло расширять свои владения.

К тому же горожане уповают на проверку, которую будут проводить по запросу Владимира Кильтау. Он пообещал, что специалисты проверят, совпадает ли застраиваемая застройщиком площадь с той, что имеется в собственности.

Жители ЖК Горизонт общаются с Владимиром Кильтау.
Фото: «НашГород»

В Лесном форуме Гринпис России напоминает, что согласно статье 105 Лесного кодекса РФ, изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон и городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается, и, кроме того, в городских лесах запрещается размещение объектов капитального строительства.

Однако, как мы видим, это требование Лесного кодекса практически никогда не выполняется.

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#Аналитика#Сергей Нефедов#Застройщики#Поваленные деревья#Деревья#Вырубка деревьев#ЛесПаркХоз#Владимир Кильтау#Администрация#Экология#Кадастровая карта#Банкротство#Алена Патрушева
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