Тюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу Бережного

В следственном управлении следственного комитета РФ по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что в связи с тем, что 27 июля в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Виталию Бережному, на неопределенный круг лиц заведено дело по статье 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.