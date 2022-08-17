Тюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу Бережного

В следственном управлении следственного комитета РФ по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что в связи с тем, что 27 июля в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Виталию Бережному, на неопределенный круг лиц заведено дело по статье 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.
По нашим данным, в число обвиняемых могут входить журналисты, которые освещали разбирательство дела Бережного в суде.
Сейчас тюменские следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» писал о том, что гражданская жена Виталия Бережного написала письмо министру цифрового развития РФ. Она просит его наказать журналистов, причастных к распространению видеозаписи со следственными действиями с участием мужа.