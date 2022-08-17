nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу Бережного

17 августа 07:13
Фото: 1Mi
Сотрудники СУ СКР по Тюменской области завели уголовное дело на человека, опубликовавшего в сети данные о вердикте присяжных по делу Виталия Бережного, обвиняемого в убийстве Анастасии Муравьевой.
Сюжет
Суд

В следственном управлении следственного комитета РФ по Тюменской области «Нашему городу» рассказали, что в связи с тем, что 27 июля в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт Виталию Бережному, на неопределенный круг лиц заведено дело по статье 294 УК РФ — воспрепятствование осуществлению правосудия и производству предварительного расследования.

По нашим данным, в число обвиняемых могут входить журналисты, которые освещали разбирательство дела Бережного в суде.

Сейчас тюменские следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее «Наш город» писал о том, что гражданская жена Виталия Бережного написала письмо министру цифрового развития РФ. Она просит его наказать журналистов, причастных к распространению видеозаписи со следственными действиями с участием мужа.

Материалы по теме
В Тюмени вынесение вердикта по делу Бережного снова перенеслиПочему на самом деле суд распустил присяжных по делу БережногоЖена Бережного обратилась к министру связи РФ с жалобой на журналистов
#Новости#Расследования#Следствие#Убийство#Журналистика#Журналисты#Суд#Уголовное дело#Следователи#Наказание#Нарушение прав#Убийство 8-летней Насти Муравьевой#Алена Патрушева#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25