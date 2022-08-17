Тюменские родители возмущены из-за единой формы для учеников первых классов

Горожане предлагают родителям первоклассников просто купить одежду похожую по цвету. Запретить посещать занятия ребёнку не могут. В комментариях к записи отмечается, что в тюменской школе № 17 для детей с 1 по 4 класс закупают форму у фирмы «Dress Code.