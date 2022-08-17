nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские родители возмущены из-за единой формы для учеников первых классов

17 августа 11:38
Фото: 1Mi
В паблике «ЧС Тюмень» подписчик сообщил, что в одной из школ областной столицы первоклассники должны ходить в «единой форме» от определенного производителя. Родителей подобные правила возмущают, они не хотят покупать одежду у определённых фирм.

«Форму марки Sens парадную классу лично заказывал педагог, при покупке была скидка 10%, возмущения родителей не принимаются почему-то учителем»сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».

Горожане предлагают родителям первоклассников просто купить одежду похожую по цвету. Запретить посещать занятия ребёнку не могут. В комментариях к записи отмечается, что в тюменской школе № 17 для детей с 1 по 4 класс закупают форму у фирмы «Dress Code.

Ранее «Наш город» сообщал, что собрать ребёнка в школу стоит от 20 до 35 тысяч рублей.

Материалы по теме
Сколько стоит собрать ребенка в школу в Тюмени в 2022 году
#Новости#Александр Мязин#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25