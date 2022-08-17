Тюменские родители возмущены из-за единой формы для учеников первых классов

«Форму марки Sens парадную классу лично заказывал педагог, при покупке была скидка 10%, возмущения родителей не принимаются почему-то учителем»сообщила подписчица паблика «ЧС Тюмень».
Горожане предлагают родителям первоклассников просто купить одежду похожую по цвету. Запретить посещать занятия ребёнку не могут. В комментариях к записи отмечается, что в тюменской школе № 17 для детей с 1 по 4 класс закупают форму у фирмы «Dress Code.
Ранее «Наш город» сообщал, что собрать ребёнка в школу стоит от 20 до 35 тысяч рублей.