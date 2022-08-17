Тюменская прокуратура отменила оправдательный приговор суда виновнику ДТП

Тюменским областным судом по апелляционному представлению прокурора был отменен оправдательный приговор, постановленный Калининским районным судом.
Следствие считает, что в июне 2020 года местный житель стал выполнять маневр, не пропустив при этом мотоцикл по встречке, что привело к столкновению. Мотоциклист скончался на месте от полученных травм.
Суд посчитал недоказанным вину обвиняемого в нарушении правил дорожного движения, а также сослался на признание вины подсудимым.
Государственный обвинитель не согласился с оправдательным приговором и внес апелляционное представление. Оно было удовлетворено, уголовное дело направлено на новое рассмотрение.