Тюменка сумела пережить депрессию из-за болезни и стала писательницей

“Пишущих в Тюмени очень много: молодые авторы, школьники, студенты. Им просто нужно найти человека, который в них поверит и заставит поверить в себя. У нас есть ребята с инвалидностью, есть ребята здоровые. Они все вместе. Это один коллектив, который поддерживает друг друга и в литературном смысле тоже. Они не только стихи и рассказы пишут. Они сочиняют хорроры (страшные истории - ред.), песни. Они самородки”.