Тюменка сумела пережить депрессию из-за болезни и стала писательницей

Сейчас Ольга руководит инклюзивным литературным клубом “Музыка слова” в Тюмени и, несмотря на опубликованные книги и участие примерно в 40 сборниках, участница проекта #безграничные_возможности2022 говорит, что находится только в начале пути:
“У нас с клубом целое громадьё планов. Нужно издать сборник для деток, для первоклассников, нужно закончить повесть “Петькины уроки”. Будем работать. Мы в начале пути”.
Тюменка очень любит детей и подростков, с которыми занимается в литературном клубе. Она считает, что единственное, чего не хватает молодым талантливым ребятам, - веры в себя:
“Пишущих в Тюмени очень много: молодые авторы, школьники, студенты. Им просто нужно найти человека, который в них поверит и заставит поверить в себя. У нас есть ребята с инвалидностью, есть ребята здоровые. Они все вместе. Это один коллектив, который поддерживает друг друга и в литературном смысле тоже. Они не только стихи и рассказы пишут. Они сочиняют хорроры (страшные истории - ред.), песни. Они самородки”.
Однако Ольга не всегда была наполнена оптимизмом. Во время тяжелой болезни от неё ушёл муж. Женщина осталась одна с тремя детьми, но творчество помогло ей справиться с трудностями:
“Когда я ушла на инвалидность и осталась без работы, мне казалось, что мир рухнул. И мои стихи и рассказики меня вытянули. Я, как барон Мюнхгаузен, взяла себя за маковку и вытянула из болота депрессии.
Родные и близкие всегда поддерживали, всегда были на моей стороне. И когда казалось, что уже всё, конец, дети говорили: “Мама дыши, мама пиши, мама давай, у тебя всё получится”. И получилось”.
Начать публиковать свои произведения тюменку также замотивировали её
дети. Раньше Ольга не берегла свои творения: выкидывала их или даже сжигала, относясь к ним, как к прошедшему этапу жизни. Однако однажды средняя дочь сказала ей: “Мама, ты что творишь? Оставь хотя бы внукам”.
Так началась писательская карьера Ольги. Сначала она собирала самиздатовские книги для внуков, а потом начала участвовать в конкурсах и стала писать о трудных подростках, с которыми её свела жизнь. Так появилась повесть “Петькины уроки”:
“Я работала лет пять в школе №1 Ялуторовска с трудными подростками. Был очень неблагополучный район. Я видела этих подростков, общалась с ними. И стали появляться главы - “Петькины уроки”. Там даже имена оставлены реальные. Изменено только два имени. Всё в книге, как и было на самом деле. И собралось таких уроков пять и промелькнула мысль, а почему бы не выпустить книгой?”
Сейчас Ольга работает над продолжением книги “Петькины уроки”, где покажет “что из этого мальчишки вышло”: “Думаю, что в следующем году Петька пойдет дальше”.
Произведения тюменки публиковались в Латвии, Канаде, Австралии, Израиле, Германии и Франции. “Везде, где есть русские, есть эти журналы”, - говорит писательница. Ольга считает, что если бы не увлечение литературой, то она не смогла бы выдержать всё то, что свалилось на её жизнь:
“Сейчас я просыпаюсь и рада, что кому-то нужна, что нужно куда-то идти, помочь кому-то. Это счастье, когда ты кому-то нужен”.