Тюменец даже через суд не смог добиться замены военной службы на альтернативную

Выяснилось, что весной этого года Владислав М. подал заявление призывную комиссию Заводоуковского городского округа о замене военной службы. Он объяснил это убеждением совести. Юноша не приемлет насилия, не хочет участвовать в вооруженных конфликтах и нести оружие в руках.
Владислав М. приложил автобиографию, характеристику от знакомых и от начальника ГУ МЧС России по Тюменской области. Военный комиссариат счет документы неуважительной причиной. Ему было отказано в замене прохождения военной службы.
В прошлом году молодой человек поступил в Уральский институт ГПС МЧС России. Через год он был отчислен, встал вопрос о призыве на военную службу.
Весной этого года он вновь обратился в военный комиссариат с желанием поменять военной службы на альтернативную гражданскую. Опоздав с заявлением, ему было отказано и тут.
Согласно закону «Об альтернативной гражданской службе» гражданину может быть отказано из-за нарушения подачи заявления, а также из-за того, что его доводы не достаточно убедительны.
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