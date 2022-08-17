Тюменец даже через суд не смог добиться замены военной службы на альтернативную

Выяснилось, что весной этого года Владислав М. подал заявление призывную комиссию Заводоуковского городского округа о замене военной службы. Он объяснил это убеждением совести. Юноша не приемлет насилия, не хочет участвовать в вооруженных конфликтах и нести оружие в руках.