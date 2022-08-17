Стали известны подробности смертельной аварии с мотоциклистом

Как выяснилось, нетрезвым за руль водитель мотоцикла сел уже не в первый раз. Ранее за пьяное вождение, в октябре 2021 года, он был лишен водительских прав. Однако все равно продолжал ездить, за что был два раза привлечен к административной ответственности.