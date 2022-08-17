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Стали известны подробности смертельной аварии с мотоциклистом

17 августа 04:36
Фото: ГИБДД
В жесткой аварии, случившейся во вторник вечером в Тюмени на улице Республики, 255, погиб пассажир мотоцикла Honda. Водитель двухколесного транспортного средства, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и перевернулся.
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Тюмень

«В аварии погиб 41-летний пассажир Honda, который ехал без шлема. Мужчина скончался на месте происшествия. 35-летний мотоциклист получил небольшие ссадины.От медицинского освидетельствования он отказался», рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.

Как выяснилось, нетрезвым за руль водитель мотоцикла сел уже не в первый раз. Ранее за пьяное вождение, в октябре 2021 года, он был лишен водительских прав. Однако все равно продолжал ездить, за что был два раза привлечен к административной ответственности.

В настоящее время все обстоятельства аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что в минувшее воскресенье под тюменской деревней Красный Яр насмерть разбился пенсионер, управлявший автомобилем «Нива». Пожилому тюменцу не так давно была проведена сложная операция. Скорее всего, он потерял сознание, поэтому съехал с дороги и врезался в дерево.

#Новости#Тюмень#ГИБДД#ДТП#Валентина Бурнашева#Общество
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