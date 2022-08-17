Шандалович: Детям участников СВО возместят затраты на подготовительные курсы в вузы

Выплаты предназначены для детей военных, сотрудников органов исполнительной власти и госорганов федерального значения, в которых предусмотрена военная служба. Также выплаты могут получить дети работников органов внутренних дел, которые участвовали в спецоперации на территориях ДНР, ЛНР и Украины. Выплаты в размере 5000 рублей будут производиться в виде компенсации расходов на подготовительные курсы в вузы.
Глава Карелии Артур Парфенчиков уже подписал указ о назначении выплат. К 1 сентября сотрудники регионального минобразования и спорта разработают порядок их получения.
В мае российский президент Владимир Путин подписал указ о квотах на прием в вузы. Они предназначаются для детей военных, которые участвуют в спецоперации. Квоты распространяются на программы специалитета и бакалавриата. Их размер составляет 10% от общего объема.
Если военный погиб в ходе спецоперации, то его ребенок может поступить в вуз без экзаменов. Такое правило не действует только в случаях, когда для поступления предусмотрены творческие и профессиональные задания. Дети военных, получивших травмы или заболевания в ходе СВО, не освобождаются от сдачи вступительных экзаменов.
Меры поддержки семей участников спецоперации разработали и в других регионах. Так, в Приморье откроют специальный отдел на базе МФЦ. В нем будут работать эксперты из области здравоохранения, социальной политики и образования. Также специалисты региона работают над методичкой, где будут даны разъяснения новых законов и информация о центрах помощи.
В Липецкой области сформировали специальную рабочую группу, которая будет заниматься разработкой мер поддержки участников спецоперации и их семей. На сессии облсовета депутатов авторы расскажут о своих разработках.
По 70 000 рублей участникам СВО будут выделять из регионального бюджета власти Брянской области. Подразумевается, что такие выплаты будут ежемесячными.
Напомним, что ранее депутаты карельского Заксобрания выступили инициаторами предоставления бесплатных участков земли под индивидуальное жилищное строительство участникам боевых действий. В частности, речь идет о военных, которые участвовали в СВО на территориях ЛДНР и Украины. Законопроект поступит на рассмотрение депутатами Госдумы.