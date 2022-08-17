Шандалович: Детям участников СВО возместят затраты на подготовительные курсы в вузы

Если военный погиб в ходе спецоперации, то его ребенок может поступить в вуз без экзаменов. Такое правило не действует только в случаях, когда для поступления предусмотрены творческие и профессиональные задания. Дети военных, получивших травмы или заболевания в ходе СВО, не освобождаются от сдачи вступительных экзаменов.