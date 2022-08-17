Сбер профинансировал строительство ЖК «Зеленые аллеи» в Тюмени

«Сбер финансирует жилой комплекс „Зеленые аллеи“ с 2020 года. С нашей финансовой поддержкой компания „Навигатор“ уже построила танхаусы и дуплексы в одном из самых зеленых районов города. Теперь девелопер приступает к строительству малоэтажных многоквартирных домов, и мы с большим удовольствием продолжаем поддерживать развитие этого жилого квартала»,Евгений Светлов, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка.
«Зеленые аллеи» — малоэтажный квартал, расположенный в 10 минутах от центра Тюмени недалеко от Цимлянского озера. Жилой комплекс состоит из таунхаусов и дуплексов и 4-х этажных домов, всего проектом предусмотрено 3 700 квартир. На территории квартала уже строится собственный парк отдыха, планируется строительство торгового центра и детского сада. Инфраструктура жилого квартала также предусматривает размещение здесь аптеки, студии йоги или растяжки, салона красоты, кафе-пекарни, магазина с зоотоварами и других объектов. На сегодняшний день шесть очередей жилого квартала «Зеленые аллеи» полностью достроены и заселены. Срок сдачи объектов седьмой очереди запланирован на третий квартал 2022 года. Проектная декларация размещена на сайте.
«Благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы строим единственный в Тюмени и Тюменской области мультиформатный комплекс, который сочетает в себе все виды малоэтажной застройки: таунхасы, дуплексы, а в скором появятся и четырехэтажные дома. На территории жилого комплекса есть все для комфорта детей и взрослых. Спроектировано 10 тематических аллей — семейная, спортивная, аллея детства и дружбы, урбан-аллея, аллея современного искусства и другие. Оборудована зона отдыха у пруда и установлена пергола с качелями длиною 23 метра. Проложено 8 км велодорожек. Организованы спортивные и детские площадки. Также уже выделено место под строительство торгового центра, детского сада и школы»,Татьяна Григорьева, исполнительный директор ГК «Навигатор».