Сбер профинансировал строительство ЖК «Зеленые аллеи» в Тюмени

«Благодаря сотрудничеству со Сбербанком мы строим единственный в Тюмени и Тюменской области мультиформатный комплекс, который сочетает в себе все виды малоэтажной застройки: таунхасы, дуплексы, а в скором появятся и четырехэтажные дома. На территории жилого комплекса есть все для комфорта детей и взрослых. Спроектировано 10 тематических аллей — семейная, спортивная, аллея детства и дружбы, урбан-аллея, аллея современного искусства и другие. Оборудована зона отдыха у пруда и установлена пергола с качелями длиною 23 метра. Проложено 8 км велодорожек. Организованы спортивные и детские площадки. Также уже выделено место под строительство торгового центра, детского сада и школы»,Татьяна Григорьева, исполнительный директор ГК «Навигатор».