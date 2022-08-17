Похолодание и пасмурная погода ожидает тюменцев в среду

К 14 часам температура воздуха составит + 16 градусов. В это время часть облаков рассеется, скорость ветра увеличится до 3-4 метров в секунду. Влажность снизится до 61%.
В четверг в Тюмени будет пасмурно и прохладно. Температура воздуха днём снизится до + 15 градусов, скорость северного ветра составит 2-4 метра в секунду. Дождей в областной столице не ожидается, влажность повысится до 75%.
Осадки придут в Тюмень вечером в пятницу (около 1 мм). Скорость ветра снизится до 1-3 метров в секунду. Температура воздуха составит + 15 градусов, атмосферное давление в пределах нормы.
Потепление ожидает тюменцев только в конце недели, погода будет малооблачной.