Нетрезвая тюменка ночью въехала в Nissan

По предварительным данным, 37-летняя водитель Hyundai нарушила правила очередности проезда. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,09 мг на литр выдыхаемого воздуха. В результате ДТП она получила ушиб лба, водитель Nissan не пострадал.
Ранее «Наш Город» писал, что за два выходных дня на тюменских дорогах поймали более 60 водителей, севших за руль после употребления горячительных напитков. В Ялуторовске остановили 21-летнюю горожанку за рулем Lada. Девушка за сутки до этого выпила порядка четырех литров пива, алкотестер показал 0,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.