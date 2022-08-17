nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нетрезвая тюменка ночью въехала в Nissan

17 августа 04:45
Фото: 1Mi
Один человек пострадал сегодня ночью в дорожно-транспортном происшествии на улице Западносбирской, 30. Во втором часу ночи здесь на нерегулируемом перекрестке столкнулись Hyundai Solaris и Nissan, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД Тюменской области.

По предварительным данным, 37-летняя водитель Hyundai нарушила правила очередности проезда. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения. Показания алкотестера составили 1,09 мг на литр выдыхаемого воздуха. В результате ДТП она получила ушиб лба, водитель Nissan не пострадал.

Ранее «Наш Город» писал, что за два выходных дня на тюменских дорогах поймали более 60 водителей, севших за руль после употребления горячительных напитков. В Ялуторовске остановили 21-летнюю горожанку за рулем Lada. Девушка за сутки до этого выпила порядка четырех литров пива, алкотестер показал 0,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25