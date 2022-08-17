Нетрезвая тюменка ночью въехала в Nissan

Ранее «Наш Город» писал, что за два выходных дня на тюменских дорогах поймали более 60 водителей, севших за руль после употребления горячительных напитков. В Ялуторовске остановили 21-летнюю горожанку за рулем Lada. Девушка за сутки до этого выпила порядка четырех литров пива, алкотестер показал 0,24 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.