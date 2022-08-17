На заседании Думы депутаты рассмотрят важнейшие вопросы жизнедеятельности города

Вместе с отчетом об исполнении бюджета города за первое полугодие депутаты заслушают информацию о реализации муниципальных программ «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021–2026 годы», «Развитие потребительского рынка города Тюмени на 2021–2026 годы» и «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021–2026 годы».