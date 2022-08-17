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На заседании Думы депутаты рассмотрят важнейшие вопросы жизнедеятельности города

17 августа 05:30
Фото: Тюменская городская Дума
Заседание запланировано на 15 сентября.

Вместе с отчетом об исполнении бюджета города за первое полугодие депутаты заслушают информацию о реализации муниципальных программ «Развитие дорожно-транспортной сети города Тюмени на 2021–2026 годы», «Развитие потребительского рынка города Тюмени на 2021–2026 годы» и «Развитие благоустройства и охраны окружающей среды в городе Тюмени на 2021–2026 годы».

Народные избранники проанализируют готовность жилищно-коммунального хозяйства областного центра к предстоящему отопительному периоду и утвердят границы нового ТОСа. Депутатам также предстоит проголосовать за кандидатуры на поощрение нагрудным знаком «За заслуги перед городом Тюменью».

Внести свои предложения в проекты решений Думы можно здесь.

Добавим, думская повестка начнется с работы постоянных комиссий, которые пройдут с 6 по 8 сентября.

#Новости#Тюменская городская Дума#Анна Доронина#Общество
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