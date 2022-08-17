На счету тюменских хирургов-трансплантологов свыше 100 операций по пересадке почки

Центр трансплантации органов и тканей человека в областной столице открылся в 2017 году, его руководителем стал Сергей Семченко. Для некоторых тюменцев Центр — единственный шанс сохранить жизнь.
«Люди продолжают ждать подходящие органы. Трансплантация — это шанс на жизнь. Еще 58 пациентов ждут донорскую почку. Также в листе ожидания находятся 6 человек на пересадку сердца, 15 — на трансплантацию печени»,пояснил Сергей Борисович.
Иногда пациентам приходится ждать своей очереди по несколько лет. Это связано с тем, что заранее не знаешь, когда будет возможность получения органа. Кроме того, далеко не все органы можно использовать для пересадки. Как только появляется информация об эффективном доноре, включается работа целой системы и команды врачей самых разных профилей.
Напомним, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции, в том числе самые сложные.