На счету тюменских хирургов-трансплантологов свыше 100 операций по пересадке почки

Иногда пациентам приходится ждать своей очереди по несколько лет. Это связано с тем, что заранее не знаешь, когда будет возможность получения органа. Кроме того, далеко не все органы можно использовать для пересадки. Как только появляется информация об эффективном доноре, включается работа целой системы и команды врачей самых разных профилей.