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На счету тюменских хирургов-трансплантологов свыше 100 операций по пересадке почки

17 августа 11:27
Фото: Департамент здравоохранения Тюменской области
За пять лет врачи областной клинической больницы № 1 провели 104 операции по пересадке почки, пять трансплантаций печени и три — сердца. Об этом рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Центр трансплантации органов и тканей человека в областной столице открылся в 2017 году, его руководителем стал Сергей Семченко. Для некоторых тюменцев Центр — единственный шанс сохранить жизнь.

«Люди продолжают ждать подходящие органы. Трансплантация — это шанс на жизнь. Еще 58 пациентов ждут донорскую почку. Также в листе ожидания находятся 6 человек на пересадку сердца, 15 — на трансплантацию печени»,пояснил Сергей Борисович.

Иногда пациентам приходится ждать своей очереди по несколько лет. Это связано с тем, что заранее не знаешь, когда будет возможность получения органа. Кроме того, далеко не все органы можно использовать для пересадки. Как только появляется информация об эффективном доноре, включается работа целой системы и команды врачей самых разных профилей.

Напомним, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье». В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции, в том числе самые сложные.

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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