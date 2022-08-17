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«Мы так без колес останемся»: тюменцы просят залатать ямы на Ирбитском тракте

17 августа 06:16
Фото: 1Mi
Тюменцы обратились к чиновникам с просьбой провести ямочный ремонт на Ирбитском тракте. По словам горожан, качество дороги между Рощино и коттеджным поселком «Зеленые Холмы» ухудшается с каждым днем.
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Тюмень

«Когда уже отремонтируют Ирбитский тракт? Лето заканчивается, но ни одну яму между Рощино и Зелеными Холмами не отремонтировали. Пока до Борового доедешь- без колес останешься. Ждем сезон дождей, когда их станет не видно и аварии начнутся? Ямочный ремонт необходимо провести здесь уже давно», написали тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

Отметим, в начале этого года в ГУС Тюменской области заявили о том, что Ирбитский тракт будет реконструирован в течение ближайших трех лет. Здесь планируют расширить полосы движения на участке протяженностью более 28 километров.

Работы по реконструкции уже начались и пройдут в восемь этапов. Правда, пока это от ям и кочек водителей не спасает.

#Новости#Тюмень#Дороги#Валентина Бурнашева#Общество
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