«Мы так без колес останемся»: тюменцы просят залатать ямы на Ирбитском тракте

«Когда уже отремонтируют Ирбитский тракт? Лето заканчивается, но ни одну яму между Рощино и Зелеными Холмами не отремонтировали. Пока до Борового доедешь- без колес останешься. Ждем сезон дождей, когда их станет не видно и аварии начнутся? Ямочный ремонт необходимо провести здесь уже давно», написали тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.
Отметим, в начале этого года в ГУС Тюменской области заявили о том, что Ирбитский тракт будет реконструирован в течение ближайших трех лет. Здесь планируют расширить полосы движения на участке протяженностью более 28 километров.
Работы по реконструкции уже начались и пройдут в восемь этапов. Правда, пока это от ям и кочек водителей не спасает.