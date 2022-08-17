«Мы так без колес останемся»: тюменцы просят залатать ямы на Ирбитском тракте

«Когда уже отремонтируют Ирбитский тракт? Лето заканчивается, но ни одну яму между Рощино и Зелеными Холмами не отремонтировали. Пока до Борового доедешь- без колес останешься. Ждем сезон дождей, когда их станет не видно и аварии начнутся? Ямочный ремонт необходимо провести здесь уже давно», написали тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.