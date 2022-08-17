Маленький рост не помешал тюменцу сделать большую карьеру

В беседе с журналистами проекта #безграничные_возможности2022 Иван поделился, что сейчас много времени посвящает развитию самого уникального в России юмористического дуэта «Вышибалы», аналогов которому нет не только у нас в стране, но и во всём мире. Причём коллега юмориста по дуэту — Евгений Рогалев — ещё чуть ниже Ивана.