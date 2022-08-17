Маленький рост не помешал тюменцу сделать большую карьеру

Помимо достижений в КВН, артист исполняет главную роль в популярном сериале на телеканале СТС «По колено», который продюсировали музыкант Сергей Шнуров и медиаменеджер Тина Канделаки.
«В скором времени будет второй сезон телесериала „По колено“. Также я не собираюсь ни на секунду останавливать своё творчество в КВНовском направлении», — рассказал артист.
Иван уже более 16 лет играет в КВН. В мае его команда «Без комплексов» стала полуфиналистом официальной лиги Игры в Тюмени. Помимо этого знаменитый тюменец является ведущим мероприятий. Так, недавно на своей странице «ВКонтакте» он рассказал подписчикам, что проводил детский конкурс красоты:
“Лично я просто не смог бы выбрать лучшую участницу, ведь они все красивые и талантливы по-своему! <…> » Маленькие «принцессы» меня просто покорили своими талантами, творческими номерами и шикарными нарядами».
В беседе с журналистами проекта #безграничные_возможности2022 Иван поделился, что сейчас много времени посвящает развитию самого уникального в России юмористического дуэта «Вышибалы», аналогов которому нет не только у нас в стране, но и во всём мире. Причём коллега юмориста по дуэту — Евгений Рогалев — ещё чуть ниже Ивана.
В данное время тюменцы оттачивают программу на различных площадках родного города, но в планах у них покорить телевидение.
Иван Филиппов объяснил, что увлечение сценой и юмором сделало его более уверенным в себе и раскрепощенным. Это позволило актёру заряжать позитивом других людей с ограниченными возможностями и давать им веру в то, что можно развиваться, несмотря на кажущиеся трудности.
Артист считает, что каждая человеческая улыбка может сделать мир чуть лучше, поэтому «хочется привнести больше позитива в наш прекрасный мир».
Говоря о своей мотивации, Иван рассказал, что добиваться успехов ему помогают целеустремленность, вера в себя и близкие люди, которые дарят тепло и поддержку.
«И конечно же жажда выходить на сцену и покорять сердца зрителей. Возможно жить полноценной жизнью, радоваться, наслаждаться абсолютно всеми моментами, идти до конца, никогда не сдаваться и всегда верить в то, что я дойду до своей цели», — поделился сибиряк секретом счастливой и наполненной жизни.