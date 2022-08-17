nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Маленький рост не помешал тюменцу сделать большую карьеру

17 августа 17:05
Тюменец Иван Филиппов добился больших высот в российском шоу-бизнесе, несмотря на рост в 135 сантиметров. Сибиряк сумел использовать свою уникальность для работы в кино и юмористических проектах.

Помимо достижений в КВН, артист исполняет главную роль в популярном сериале на телеканале СТС «По колено», который продюсировали музыкант Сергей Шнуров и медиаменеджер Тина Канделаки.

«В скором времени будет второй сезон телесериала „По колено“. Также я не собираюсь ни на секунду останавливать своё творчество в КВНовском направлении», — рассказал артист.

Иван уже более 16 лет играет в КВН. В мае его команда «Без комплексов» стала полуфиналистом официальной лиги Игры в Тюмени. Помимо этого знаменитый тюменец является ведущим мероприятий. Так, недавно на своей странице «ВКонтакте» он рассказал подписчикам, что проводил детский конкурс красоты:

Лично я просто не смог бы выбрать лучшую участницу, ведь они все красивые и талантливы по-своему! <…> » Маленькие «принцессы» меня просто покорили своими талантами, творческими номерами и шикарными нарядами».

В беседе с журналистами проекта #безграничные_возможности2022 Иван поделился, что сейчас много времени посвящает развитию самого уникального в России юмористического дуэта «Вышибалы», аналогов которому нет не только у нас в стране, но и во всём мире. Причём коллега юмориста по дуэту — Евгений Рогалев — ещё чуть ниже Ивана.

В данное время тюменцы оттачивают программу на различных площадках родного города, но в планах у них покорить телевидение.

Иван Филиппов объяснил, что увлечение сценой и юмором сделало его более уверенным в себе и раскрепощенным. Это позволило актёру заряжать позитивом других людей с ограниченными возможностями и давать им веру в то, что можно развиваться, несмотря на кажущиеся трудности.

Артист считает, что каждая человеческая улыбка может сделать мир чуть лучше, поэтому «хочется привнести больше позитива в наш прекрасный мир».

Говоря о своей мотивации, Иван рассказал, что добиваться успехов ему помогают целеустремленность, вера в себя и близкие люди, которые дарят тепло и поддержку.

«И конечно же жажда выходить на сцену и покорять сердца зрителей. Возможно жить полноценной жизнью, радоваться, наслаждаться абсолютно всеми моментами, идти до конца, никогда не сдаваться и всегда верить в то, что я дойду до своей цели», — поделился сибиряк секретом счастливой и наполненной жизни.

#Новости#Марина Колодкина#Общество#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25