Как правильно хранить чеснок

Опытные садоводы знают, что уборку чеснока нужно осуществлять в середине июля — начале августа. Главный признак того, что чеснок уже созрел — его ботва начинает желтеть и ложиться на землю. Еще одним признаком можно считать открывающуюся «коробочку» с семенами.
«Убираю чеснок, когда стрелка вытянулась, а эта „бульбочка“ лопнула. Если чеснок выкопать рано, то он будет недозрелым, и зубчики усохнут. Если он перезреет, то головка чеснока распадется, и тоже быстро испортится»,рассказали «Нашему Городу» тюменские садоводы.
Уборкой чеснока нужно заниматься в ясную погоду. Если день обещает быть жарким, то лучше к выкапыванию или выдергиванию чеснока приступать утром или вечером. Это поможет сохранить чеснок свежим дольше.
Есть различные способы убрать чеснок с грядки — подкопать и вытащить руками, использовать лопату или вилы. Каждый выбирает удобный для себя способ, но дачники с опытом рекомендуют аккуратно подкапывать вилами. Так и стебель у чеснока не оборвется, и сама луковица не повредится.
У уже собранного чеснока нужно стряхнуть почву с корней, но не стоит сразу убирать стебли и листья. За них можно повесить растение для просушки.
«После сбора чеснок раскладываю на грядке на несколько часов, чтобы он просох. Затем убираю под навес, в проветриваемое помещение. Листья не убираю — они еще несколько дней питают чеснок, благодаря чему зубчики полностью сформируются»,объяснила дачница-блогерша из Тюмени.
Если сразу после уборки чеснока пошел дождь, то не рекомендуется оставлять растения на улице. Лучше отнести их под навес сразу же.
Во время выкапывания некоторые головки чеснока все же повредятся. Их стоит сразу отсортировать, чтобы съесть в ближайшее время. А целые луковицы необходимо продолжить сушить. В этом деле важно по максимуму высушить чеснок, чтобы сохранить на зиму. Сделать это можно, связав и подвесив растения за стебли.
Хранение чеснока — вопрос, которым задаются все начинающие дачники. Главная проблема, с которой сталкиваются садоводы — головки чеснока высыхают изнутри или начинают гнить.
Способы хранения у многих разные. Тюменцы поделились с «Нашим Городом» рекомендациями:
«Головки чеснока очищаю от верхнего слоя шелухи, на зубчики не разделяю. Храню чеснок в ящиках в подвальном помещении. Важно, чтобы в ящике были щели для вентиляции воздуха. Или складываю в плетеные корзины. Главное, чтобы в помещении была подходящая температура — +3-4 градуса, влажность 50-80%»,поделилась своим опытом Ольга.
У дачницы Татьяны свой секрет долгого хранения чеснока. Она срезает ботву, складывает луковицы в трехлитровые банки и убирает на нижнюю полку кухонного шкафа. При этом банки она ничем не закрывает. Как говорит дачница, запаса чеснока хватает до следующего урожая.
Еще один способ хранения — в соли. Наталья объяснила, что чеснок складывает в самодельную коробку из фанеры, а затем засыпает большим количеством крупной соли. Соль предварительно высушивается в духовке.
Если заморачиваться с хранением не хочется, то можно чеснок замариновать, заморозить или сделать из него специальные заготовки.
«Я делаю заготовки из чеснока. И хранится в холодильнике долго, и всем нравится. На мясорубке перемалываю 1 кг чеснока, добавляю 1 кг острого перца без семечек. Нужно делать это в перчатках. Затем раскладываю в небольшие стерилизованные баночки и в холодильник. Добавляю к мясу, в супы, салаты»,рассказала Елена.
Заморозка — тоже достаточно простой способ. Свежий чеснок очищают, моют, перемалывают на мясорубке. А затем получившуюся массу раскладывают по формочкам для льда. Можно также положить в простой целлофановый пакет и разделить в нем на небольшие квадратики.