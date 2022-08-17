Как правильно хранить чеснок

Во время выкапывания некоторые головки чеснока все же повредятся. Их стоит сразу отсортировать, чтобы съесть в ближайшее время. А целые луковицы необходимо продолжить сушить. В этом деле важно по максимуму высушить чеснок, чтобы сохранить на зиму. Сделать это можно, связав и подвесив растения за стебли.