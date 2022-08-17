Итоги муниципального инвестиционного акселератора подвели в Тюменской области

«Акселератор стартовал в 2021 году в пяти пилотных районах. В результате было проработано и реализовано 25 инвестиционных проектов и создано 163 новых рабочих места. В 2022 году в программу вошли еще 10 муниципальных образований», — отметила она. В планах на текущий год — завершить работу над инвестиционными профилями девяти муниципальных образований, после чего ввести их в муниципальный акселератор.