Итоги муниципального инвестиционного акселератора подвели в Тюменской области

143 инвестиционных проекта стартовали в Тюменской области за 60 дней работы муниципального акселератора. Инвесторы планируют создать для жителей региона 900 рабочих мест.
Голышмановские валенки теперь можно купить на Ozon, сообщил глава муниципалитета Александр Ледаков. В Исетском районе появились плантации клубники. Большое количество инвестиционных инициатив основано на богатом туристическом потенциале сельских территорий. «Найти уникальную идею, „фишку“ — очень важно для успешной реализации любого бизнес-проекта», — отметил заместитель губернатора Андрей Пантелеев.
Тюменский муниципальный акселератор — единственный в России проект, в рамках которого опытные местные предприниматели вместе с экспертами федерального уровня делятся с главами муниципалитетов практическим опытом привлечения инвестиций, рассказала президент Тюменской торгово-промышленной палаты Ольга Езикеева.
«Акселератор стартовал в 2021 году в пяти пилотных районах. В результате было проработано и реализовано 25 инвестиционных проектов и создано 163 новых рабочих места. В 2022 году в программу вошли еще 10 муниципальных образований», — отметила она. В планах на текущий год — завершить работу над инвестиционными профилями девяти муниципальных образований, после чего ввести их в муниципальный акселератор.
Многие участники акселератора указали на необходимость дальнейшего сокращения сроков присоединения к инженерным сетям и оформления разрешительной документации. Есть вопросы, касающиеся установленных в регионе границ подтопляемых территорий. Губернатор пообещал их подкорректировать. Главный результат работы муниципального акселератора состоит в том, что единая инвестиционная команда Тюменской области получила хорошее пополнение, подчеркнул Александр Моор.
По итогам презентации результатов работы муниципального акселератора принято важное решение — муниципалитеты региона представят свой инвестиционный потенциал на международном форуме молодых предпринимателей СУП-2022, который стартует в Тюмени 19 августа.