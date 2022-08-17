«И так пошёл-поехал». Колясочник из Тюмени намерен покорить всю Россию

Владимиру 48 лет. Он лишился ног более 20 лет назад, попав под поезд. Однако тюменец не отчаялся и нашёл себя в спорте.
«В 2010-м году мне предложили заняться легкой атлетикой, и тогда первым соревнованием стал марафон на десять километров. Я проехал и после этого в спорт затянуло», — рассказал Туровский в беседе с журналистами проекта #безграничные_возможности2022.
Владимир занимается армрестлингом, лёгкой атлетикой, кроссфитом и зимним плаванием. В 2015 году стал двукратным золотым медалистом на чемпионате по плаванию в Мурманске. В 2016 году получил четыре золотых медали на Кубке мира по зимнему плаванию, который проходил во Владивостоке. Тогда тюменец опередил всех на дистанциях 25 и 50 метров, плывя вольным стилем и брассом.
Сам тюменец о своём спортивном пути говорит просто: «Начинал с легкой атлетики и так пошёл-поехал».
В июле нынешнего года супертюменец проплыл один километр в открытой воде на озере Тургояк в Челябинской области в рамках чемпионата X-WATERS URAL. Он вошел в число почти 200 участников этого заплыва и провел в воде чуть больше 50 минут.
Помимо этого сибиряк очень много передвигается на коляске. Ранее он рассказывал о желании доехать на ней от Тюмени до Омска и Новосибирска. Также СМИ сообщали, что нередко Владимир добирается на коляске из своего родного посёлка Боровского до Тюмени. Из-за активного образа жизни Владимира его коляски быстро выходят из строя. Устройство выдерживает около года, а потом его приходится менять.
Сейчас спортсмен мечтает о новой коляске и электроприставке для неё. Благодаря электроприводу, коляска сможет развивать скорость сравнимую с той, которую набирают электросамокаты — свыше 20 км/ч.
Говоря о том, как спорт повлиял на его жизнь, Владимир рассказал об улучшении самочувствия — ушли некоторые болезни, а простуда стала легко проходить. Отвечая на вопрос о своей мотивации в жизни, Владимир отметил, что помогают ему спорт и друзья: «Всё помогает. Проснулся живой — и слава богу».
«Мне нравится покорять новые вершины и не сдаваться как бы трудно ни было. Есть желание подняться в горы. По армрестлингу хочу дойти до ЗМС (заслуженный мастер спорта — ред.) и по кроссфиту, зимнему плаванию тоже дальше хочется развиваться.
По плаванию я прошёл почти всё. Осталось только покорить Камчатку и тогда можно смело говорить, что всю Россию покорил», — поделился атлет.