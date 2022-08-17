«И так пошёл-поехал». Колясочник из Тюмени намерен покорить всю Россию

Помимо этого сибиряк очень много передвигается на коляске. Ранее он рассказывал о желании доехать на ней от Тюмени до Омска и Новосибирска. Также СМИ сообщали, что нередко Владимир добирается на коляске из своего родного посёлка Боровского до Тюмени. Из-за активного образа жизни Владимира его коляски быстро выходят из строя. Устройство выдерживает около года, а потом его приходится менять.